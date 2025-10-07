Абсолютна сенсація. Чому варто подивитися трилер "Хороший хлопчик"
Абсолютна сенсація. Чому варто подивитися трилер "Хороший хлопчик"

"Хороший хлопчик" - історія, що шокує
Джерело:  online.ua

Кінокритики називають цей фільм абсолютною сенсацією кінофестивалю SXSW. Ключовою особливістю новинки є те, що вона повністю знята з точки зору головного героя — собаки.

Головні тези:

  • Це довгоочікуваний дебют режисера Бена Леонберга.
  • Перші глядачі уже високо оцінили задум стрічки та її якісну реалізацію.

У центрі сюжету — вірний пес Інді, яка переїжджає у новий будинок разом зі своїм хазяїном Тоддом.

Їхнє життя починає стрімко змінюватися, коли собака помічає страшні потойбічні сили, що мешкають в оселі.

Переломний момент настає тоді, коли темні створіння починають загрожувати господарю Інді і пес вимушений боротися з ними, щоб захистити свого найкращого друга.

Цей фільм жахів — довгоочікуваний дебют режисера Бена Леонберга.

На його створення витратили близько 400 знімальних днів впродовж трьох років.

Цікавим фактом є тет, що роль головного героя фільму дісталася собаці режисера Інді, а образ господаря втілив Шейн Єнсен (серіали "Закон і порядок", "ФБР").

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 92% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 83% від глядачів.

