Абсолютна сенсація. Чому варто подивитися трилер "Хороший хлопчик"

Кінокритики називають цей фільм абсолютною сенсацією кінофестивалю SXSW. Ключовою особливістю новинки є те, що вона повністю знята з точки зору головного героя — собаки.
Головні тези:
- Це довгоочікуваний дебют режисера Бена Леонберга.
- Перші глядачі уже високо оцінили задум стрічки та її якісну реалізацію.
"Хороший хлопчик" — історія, що шокує
У центрі сюжету — вірний пес Інді, яка переїжджає у новий будинок разом зі своїм хазяїном Тоддом.
Їхнє життя починає стрімко змінюватися, коли собака помічає страшні потойбічні сили, що мешкають в оселі.
Переломний момент настає тоді, коли темні створіння починають загрожувати господарю Інді і пес вимушений боротися з ними, щоб захистити свого найкращого друга.
На його створення витратили близько 400 знімальних днів впродовж трьох років.
Цікавим фактом є тет, що роль головного героя фільму дісталася собаці режисера Інді, а образ господаря втілив Шейн Єнсен (серіали "Закон і порядок", "ФБР").
Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 92% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 83% від глядачів.
