Абсолютна сенсація. Чому варто подивитися трилер "Хороший хлопчик"

Кінокритики називають цей фільм абсолютною сенсацією кінофестивалю SXSW. Ключовою особливістю новинки є те, що вона повністю знята з точки зору головного героя — собаки.

"Хороший хлопчик" — історія, що шокує

У центрі сюжету — вірний пес Інді, яка переїжджає у новий будинок разом зі своїм хазяїном Тоддом.

Їхнє життя починає стрімко змінюватися, коли собака помічає страшні потойбічні сили, що мешкають в оселі.

Переломний момент настає тоді, коли темні створіння починають загрожувати господарю Інді і пес вимушений боротися з ними, щоб захистити свого найкращого друга.

Цей фільм жахів — довгоочікуваний дебют режисера Бена Леонберга.

На його створення витратили близько 400 знімальних днів впродовж трьох років.

Цікавим фактом є тет, що роль головного героя фільму дісталася собаці режисера Інді, а образ господаря втілив Шейн Єнсен (серіали "Закон і порядок", "ФБР").