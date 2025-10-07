Абсолютная сенсация. Почему стоит посмотреть триллер "Хороший мальчик"

Кинокритики называют этот фильм абсолютной сенсацией кинофестиваля SXSW. Ключевой особенностью новинки является то, что она полностью снята с точки зрения главного героя — собаки.

"Хороший мальчик" — история, которая шокирует

В центре сюжета — верная собака Инди, которая переезжает в новый дом вместе со своим хозяином Тоддом.

Их жизнь начинает стремительно меняться, когда собака замечает страшные потусторонние силы, обитающие в доме.

Переломный момент наступает тогда, когда темные создания начинают угрожать хозяину Инди, и собака вынуждена бороться с ними, чтобы защитить своего лучшего друга.

Этот фильм ужасов — долгожданный дебют режиссера Бена Леонберга.

На его создание потратили около 400 съемочных дней в течение трех лет.

Интересным фактом является тот, что роль главного героя фильма досталась собаке режиссера Инди, а образ хозяина воплотил Шейн Йенсен (сериалы "Закон и порядок", "ФБР").