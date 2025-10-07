Абсолютная сенсация. Почему стоит посмотреть триллер "Хороший мальчик"
Категория
Культура
Дата публикации

Абсолютная сенсация. Почему стоит посмотреть триллер "Хороший мальчик"

"Хороший мальчик" — история, которая шокирует
Читати українською
Источник:  online.ua

Кинокритики называют этот фильм абсолютной сенсацией кинофестиваля SXSW. Ключевой особенностью новинки является то, что она полностью снята с точки зрения главного героя — собаки.

Главные тезисы

  • Это долгожданный дебют режиссера Бена Леонберга.
  • Первые зрители уже высоко оценили замысел фильма и его качественную реализацию.

"Хороший мальчик" — история, которая шокирует

В центре сюжета — верная собака Инди, которая переезжает в новый дом вместе со своим хозяином Тоддом.

Их жизнь начинает стремительно меняться, когда собака замечает страшные потусторонние силы, обитающие в доме.

Переломный момент наступает тогда, когда темные создания начинают угрожать хозяину Инди, и собака вынуждена бороться с ними, чтобы защитить своего лучшего друга.

Этот фильм ужасов — долгожданный дебют режиссера Бена Леонберга.

На его создание потратили около 400 съемочных дней в течение трех лет.

Интересным фактом является тот, что роль главного героя фильма досталась собаке режиссера Инди, а образ хозяина воплотил Шейн Йенсен (сериалы "Закон и порядок", "ФБР").

Пока оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 83% от зрителей.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры
Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Добрев и Уайт больше не вместе
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Ушла из жизни звезда Голливуда Клаудиа Кардинале
Клаудиа Кардинале отошла в вечность

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?