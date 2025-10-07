Абсолютная сенсация. Почему стоит посмотреть триллер "Хороший мальчик"

Кинокритики называют этот фильм абсолютной сенсацией кинофестиваля SXSW. Ключевой особенностью новинки является то, что она полностью снята с точки зрения главного героя — собаки.
Главные тезисы
- Это долгожданный дебют режиссера Бена Леонберга.
- Первые зрители уже высоко оценили замысел фильма и его качественную реализацию.
"Хороший мальчик" — история, которая шокирует
В центре сюжета — верная собака Инди, которая переезжает в новый дом вместе со своим хозяином Тоддом.
Их жизнь начинает стремительно меняться, когда собака замечает страшные потусторонние силы, обитающие в доме.
Переломный момент наступает тогда, когда темные создания начинают угрожать хозяину Инди, и собака вынуждена бороться с ними, чтобы защитить своего лучшего друга.
Этот фильм ужасов — долгожданный дебют режиссера Бена Леонберга.
На его создание потратили около 400 съемочных дней в течение трех лет.
Интересным фактом является тот, что роль главного героя фильма досталась собаке режиссера Инди, а образ хозяина воплотил Шейн Йенсен (сериалы "Закон и порядок", "ФБР").
Пока оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 83% от зрителей.
