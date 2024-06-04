Адель розсварилася з власним фанатом під час концерту — відео

Всесвітньо відома британська співачка Адель ніколи не приховувала, що обожнює своїх шанувальників, однак, як виявилося, вона ніколи не буде миритися з грубістю з їхнього боку.

Що відомо про скандал на концерті Адель

Як зазначають американські журналісти, нещодавно артистка організувала масштабний концерт у Лас-Вегасі.

Однак він запам’ятається фанатам зірки не лише її грандіозним виступом, а й конфліктом, який раптово розгорівся між Адель та її прихильником.

Останній, неочікувано для всіх присутніх, вирішив образити представників ЛГБТК+, та це дуже не сподобалося співачці.

Як відомо, вона дуже багато разів підтримувала прайд, зокрема через свою творчість. Нещодавно Адель розповіла, що її пісня I Set Fire To The Rain є гімном гомосексуалів.

Тому, коли її фанат раптово із зали крикнув співачці "Прайд відстій", артистка не змогла приховати свого обурення.

Адель різко зупинила концерт та звернулася до свого шанувальника.

Ти прийшов на мій концерт, щоб сказати, що Прайд — відстій? Ти що, зовсім дурний? Не будь посміховиськом. Якщо не знаєш, що сказати, то краще закрий рота, добре? — гостро висловилася зірка. Поширити

Її гнівну тираду підтримав увесь зал.

Adele went off on fan who yelled “Pride sucks” at her concert last night. pic.twitter.com/FWyKqHHDis — Pop Hive (@thepophive) June 2, 2024

Що важливо знати про Місяць прайду

Кожного року у червні відбуваються гучні та яскраві святкування рівноправності та внеску ЛГБТК+ спільноти у розвиток суспільства.

У цей час у більшості цивілізованих країн світу проходять прайд-паради, фестивалі, зустрічі, лекції та інші тематичні заходи. Під час них активно обговорюють підвищення толерантності та усвідомлення викликів, з якими стикається ця спільнота.

Прайд-паради вважаються головними подіями місяця. Під час них можна спостерігати карнавальні ходи, які демонструють гордість і єдність, за участю спільноти та її шанувальників. Поширити

Що цікаво, саме Нью-Йоркський прайд є найбільшим у світі.