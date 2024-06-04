Адель розсварилася з власним фанатом під час концерту — відео

Всесвітньо відома британська співачка Адель ніколи не приховувала, що обожнює своїх шанувальників, однак, як виявилося, вона ніколи не буде миритися з грубістю з їхнього боку.
Головні тези:
- Адель не злякалася конфлікту на концерті через грубі слова про ЛГБТК+.
- Співачка активно підтримує геїв та лесбійок у своїй творчості.
- Місяць прайду відзначається гучними та яскравими заходами на підтримку рівності та толерантності.
- Прайд-паради є важливими подіями для ЛГБТК+ спільноти та її шанувальників у більшості цивілізованих країн світу.
Що відомо про скандал на концерті Адель
Як зазначають американські журналісти, нещодавно артистка організувала масштабний концерт у Лас-Вегасі.
Однак він запам’ятається фанатам зірки не лише її грандіозним виступом, а й конфліктом, який раптово розгорівся між Адель та її прихильником.
Останній, неочікувано для всіх присутніх, вирішив образити представників ЛГБТК+, та це дуже не сподобалося співачці.
Як відомо, вона дуже багато разів підтримувала прайд, зокрема через свою творчість. Нещодавно Адель розповіла, що її пісня I Set Fire To The Rain є гімном гомосексуалів.
Тому, коли її фанат раптово із зали крикнув співачці "Прайд відстій", артистка не змогла приховати свого обурення.
Адель різко зупинила концерт та звернулася до свого шанувальника.
Її гнівну тираду підтримав увесь зал.
Що важливо знати про Місяць прайду
Кожного року у червні відбуваються гучні та яскраві святкування рівноправності та внеску ЛГБТК+ спільноти у розвиток суспільства.
У цей час у більшості цивілізованих країн світу проходять прайд-паради, фестивалі, зустрічі, лекції та інші тематичні заходи. Під час них активно обговорюють підвищення толерантності та усвідомлення викликів, з якими стикається ця спільнота.
Що цікаво, саме Нью-Йоркський прайд є найбільшим у світі.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-