Адель рассорилась с фанатом во время концерта — видео
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Шоу-бизнес
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Адель рассорилась с фанатом во время концерта — видео

Адель рассорилась с фанатом во время концерта — видео
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Источник:  online.ua

Всемирно известная британская певица Адель никогда не скрывала, что обожает своих поклонников, однако, как оказалось, она никогда не будет мириться с грубостью с их стороны.

Главные тезисы

  • Адель высказалась против грубости фаната касательно ЛГБТК+.
  • Прайд-парады - важные события для поддержки равенства и толерантности в большинстве цивилизованных стран мира.
  • Каждый год в июне проходят празднования равноправия ЛГБТК+ сообщества с целью повышения толерантности.

Что известно о скандале на концерте Адель

Как отмечают американские журналисты, недавно артистка организовала масштабный концерт в Лас-Вегасе.

Однако он запомнится фанатам звезды не только ее грандиозным выступлением, но и внезапно разгоревшимся конфликтом между Адель и ее поклонником.

Последний, неожиданно для всех присутствующих, решил оскорбить представителей ЛГБТК+, но это очень не понравилось певице.

Как известно, она очень много раз поддерживала прайд, в частности, с помощью своего творчества. Адель рассказала, что ее песня I Set Fire To The Rain является гимном гомосексуалов.

Поэтому когда ее фанат внезапно из зала крикнул певице "Прайд — отстой", артистка не смогла скрыть своего возмущения.

Адель резко остановила концерт и обратилась к своему поклоннику.

Ты пришел на мой концерт, чтобы сказать, что Прайд — отстой? Ты что, совсем дурак? Не будь посмешищем. Если не знаешь, что сказать, то лучше закрой рот, хорошо? — остро выразилась звезда.

Ее гневную тираду поддержал весь зал.

Что важно знать про Месяц прайда

Каждый год в июне проходят громкие и яркие празднования равноправия и вклада ЛГБТК+ сообщества в развитие общества.

В настоящее время в большинстве цивилизованных стран мира проходят прайд-парады, фестивали, встречи, лекции и другие тематические мероприятия. В ходе них активно обсуждается повышение толерантности и осознание вызовов, с которыми сталкивается это сообщество.

Прайд-парады считаются главными событиями месяца. Во время них можно наблюдать карнавальные шествия, демонстрирующие гордость и единство, с участием сообщества и его поклонников.

Что интересно, именно Нью-Йоркский прайд является самым большим в мире.

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