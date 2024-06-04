Адель рассорилась с фанатом во время концерта — видео

Всемирно известная британская певица Адель никогда не скрывала, что обожает своих поклонников, однако, как оказалось, она никогда не будет мириться с грубостью с их стороны.
Главные тезисы
- Адель высказалась против грубости фаната касательно ЛГБТК+.
- Прайд-парады - важные события для поддержки равенства и толерантности в большинстве цивилизованных стран мира.
- Каждый год в июне проходят празднования равноправия ЛГБТК+ сообщества с целью повышения толерантности.
Что известно о скандале на концерте Адель
Как отмечают американские журналисты, недавно артистка организовала масштабный концерт в Лас-Вегасе.
Однако он запомнится фанатам звезды не только ее грандиозным выступлением, но и внезапно разгоревшимся конфликтом между Адель и ее поклонником.
Последний, неожиданно для всех присутствующих, решил оскорбить представителей ЛГБТК+, но это очень не понравилось певице.
Как известно, она очень много раз поддерживала прайд, в частности, с помощью своего творчества. Адель рассказала, что ее песня I Set Fire To The Rain является гимном гомосексуалов.
Поэтому когда ее фанат внезапно из зала крикнул певице "Прайд — отстой", артистка не смогла скрыть своего возмущения.
Адель резко остановила концерт и обратилась к своему поклоннику.
Ее гневную тираду поддержал весь зал.
Что важно знать про Месяц прайда
Каждый год в июне проходят громкие и яркие празднования равноправия и вклада ЛГБТК+ сообщества в развитие общества.
В настоящее время в большинстве цивилизованных стран мира проходят прайд-парады, фестивали, встречи, лекции и другие тематические мероприятия. В ходе них активно обсуждается повышение толерантности и осознание вызовов, с которыми сталкивается это сообщество.
Что интересно, именно Нью-Йоркский прайд является самым большим в мире.
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