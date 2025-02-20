Адміністрація Трампа пропонує називати війну Росії проти України «конфліктом» у заяві G7
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Адміністрація Трампа пропонує називати війну Росії проти України «конфліктом» у заяві G7

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Джерело:  The Financial Times

США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Трампа все частіше лунають погрози зірвати традиційну демонстрацію єдності.

Головні тези:

  • Адміністрація Трампа пропонує замінити термін "російська агресія" на "конфлікт в Україні" у заяві G7.
  • США виступають проти назви Росії агресором у зв'язку з третьою річницею вторгнення РФ в Україну.
  • Широкий зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні" відображається в адміністрації Трампа.

У Трампа хочуть називати жорстоку агресію Росії “конфліктом в Україні”

П'ять західних чиновників, знайомих з цим питанням розповіли FT, що участь українського президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена.

Видання зауважує, що розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад до G7.

За словами анонімних західних чиновників, посланці США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери G7 використовували ще з 2022 року для опису конфлікту.

Варто зауважити, що у торішній заяві лідерів G7 п'ять разів згадується про російську агресію.

Ми закликаємо Росію негайно припинити свою агресивну війну і повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України, — йдеться в заяві 2024 року.

Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".

Ця зміна знаменує собою відхід від мови, яку використовувала адміністрація колишнього президента США Джо Байдена, що часто вживала такі фрази, як "російська агресія", говорячи про найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.

Також США вперше з початку війни Росії проти України відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН, присвяченого третім роковинам вторгнення Росії в Україну. Вона підтримує територіальну цілісність країни та засуджує російську агресію.

Схоже, цей крок відображає розбіжності між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, які намагаються швидко припинити війну в Україні й чия команда вела переговори з Росією без участі Києва, — зазначає агентство.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Його підтримали понад 50 країн.

У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні, — заявило джерело Reuters.

Зазначається, що голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України в умовах, коли адміністрація Дональда Трампа, схоже, переходить на бік Росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

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