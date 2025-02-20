Адміністрація Трампа пропонує називати війну Росії проти України «конфліктом» у заяві G7

США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Трампа все частіше лунають погрози зірвати традиційну демонстрацію єдності.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа пропонує замінити термін "російська агресія" на "конфлікт в Україні" у заяві G7.
- США виступають проти назви Росії агресором у зв'язку з третьою річницею вторгнення РФ в Україну.
- Широкий зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні" відображається в адміністрації Трампа.
У Трампа хочуть називати жорстоку агресію Росії “конфліктом в Україні”
П'ять західних чиновників, знайомих з цим питанням розповіли FT, що участь українського президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена.
За словами анонімних західних чиновників, посланці США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери G7 використовували ще з 2022 року для опису конфлікту.
Варто зауважити, що у торішній заяві лідерів G7 п'ять разів згадується про російську агресію.
Ми закликаємо Росію негайно припинити свою агресивну війну і повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України, — йдеться в заяві 2024 року.
Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".
Також США вперше з початку війни Росії проти України відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН, присвяченого третім роковинам вторгнення Росії в Україну. Вона підтримує територіальну цілісність країни та засуджує російську агресію.
Схоже, цей крок відображає розбіжності між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, які намагаються швидко припинити війну в Україні й чия команда вела переговори з Росією без участі Києва, — зазначає агентство.
Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Його підтримали понад 50 країн.
Зазначається, що голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України в умовах, коли адміністрація Дональда Трампа, схоже, переходить на бік Росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генеральній Асамблеї.
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