Администрация Трампа предлагает называть войну России против Украины "конфликтом" в заявлении G7
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Администрация Трампа предлагает называть войну России против Украины "конфликтом" в заявлении G7

G7
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Источник:  The Financial Times

США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Трампа все чаще раздаются угрозы сорвать традиционную демонстрацию единства.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа предлагает называть войну России против Украины “конфликтом” в заявлении G7 вместо “российской агрессии”.
  • Администрация Трампа стремится быстро прекратить войну в Украине и вела переговоры с Россией без участия Киева.
  • Соединенные Штаты отказались быть соавторами резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию в Украине.

У Трампа хотят называть жестокую агрессию России "конфликтом в Украине"

Пять западных чиновников, знакомых с этим вопросом, рассказали FT, что участие украинского президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 в понедельник также еще не согласовано.

Издание отмечает, что разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в войне, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и предложил пригласить Россию обратно в G7.

По словам анонимных западных чиновников, посланники США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 использовали еще с 2022 для описания конфликта.

Следует отметить, что в прошлогоднем заявлении лидеров G7 пять раз упоминается о российской агрессии.

Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины, говорится в заявлении 2024 года.

Два анонимных источника отметили, что настояние администрации Трампа на смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США к описанию войны как "конфликта в Украине".

Это изменение знаменует собой отход от языка, который использовала администрация бывшего президента США Джо Байдена, часто употреблявшая такие фразы, как "российская агрессия", говоря о величайшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

Также США впервые с начала войны России против Украины отказываются быть соавторами проекта резолюции ООН, посвященного третьей годовщине вторжения России в Украину. Она поддерживает территориальную целостность страны и осуждает российскую агрессию.

Похоже, этот шаг отражает разногласия между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, пытающимся быстро прекратить войну в Украине и чья команда вела переговоры с Россией без участия Киева, отмечает агентство.

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Его поддержали более 50 стран.

В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине, заявил источник Reuters.

Отмечается, что голосование в ООН, которое считается важным сигналом глобальной поддержки Украины в условиях, когда администрация Дональда Трампа похоже переходит на сторону России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но имеет меньше шансов получить широкую поддержку в Генеральной Ассамблее.

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