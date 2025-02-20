США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Трампа все чаще раздаются угрозы сорвать традиционную демонстрацию единства.
Главные тезисы
- Администрация Трампа предлагает называть войну России против Украины “конфликтом” в заявлении G7 вместо “российской агрессии”.
- Администрация Трампа стремится быстро прекратить войну в Украине и вела переговоры с Россией без участия Киева.
- Соединенные Штаты отказались быть соавторами резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию в Украине.
У Трампа хотят называть жестокую агрессию России "конфликтом в Украине"
Пять западных чиновников, знакомых с этим вопросом, рассказали FT, что участие украинского президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7 в понедельник также еще не согласовано.
По словам анонимных западных чиновников, посланники США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 использовали еще с 2022 для описания конфликта.
Следует отметить, что в прошлогоднем заявлении лидеров G7 пять раз упоминается о российской агрессии.
Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессивную войну и полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины, говорится в заявлении 2024 года.
Два анонимных источника отметили, что настояние администрации Трампа на смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США к описанию войны как "конфликта в Украине".
Также США впервые с начала войны России против Украины отказываются быть соавторами проекта резолюции ООН, посвященного третьей годовщине вторжения России в Украину. Она поддерживает территориальную целостность страны и осуждает российскую агрессию.
Похоже, этот шаг отражает разногласия между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, пытающимся быстро прекратить войну в Украине и чья команда вела переговоры с Россией без участия Киева, отмечает агентство.
Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Его поддержали более 50 стран.
Отмечается, что голосование в ООН, которое считается важным сигналом глобальной поддержки Украины в условиях, когда администрация Дональда Трампа похоже переходит на сторону России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но имеет меньше шансов получить широкую поддержку в Генеральной Ассамблее.
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