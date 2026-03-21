Адміністрація Трампа пропонує план роззброєння терористам ХАМАС у Газі

США пропонують ХАМАС у Газі скласти зброю за планом

Рада миру Дональда Трампа представила ХАМАСу письмову пропозицію щодо того, як група може скласти зброю, — повідомили два джерела.

Це крок, який палестинські бойовики досі відмовляються робити, поки президент США просуває свій план щодо майбутнього Гази.

Пропозиція була передана ХАМАСу під час зустрічей у Каїрі протягом минулого тижня, повідомило одне з джерел. У переговорах брали участь Микола Младенов та Ар'є Лайтстоун, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

Младенов — призначений Трампом посланець Ради миру в Газі. Лайтстоун — помічник спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

План Трампа щодо Гази, на який Ізраїль та ХАМАС погодилися у жовтні, передбачає виведення ізраїльських військ із Гази та початок відбудови, коли ХАМАС складе зброю.

Младенов заявив, що на столі лежить рамкова домовленість, що вимагає повного роззброєння всіх збройних угруповань без винятків. За його словами, це ключова умова для запуску відновлення зруйнованого анклаву.

Американські посадовці також допускають можливість амністії для бойовиків у разі їх відмови від важкого та стрілецького озброєння. Водночас, за даними джерел, ХАМАС може відмовитися від цієї пропозиції через побоювання нападів з боку інших угруповань у Газі.

Ізраїль наполягає на повному роззброєнні ХАМАСу і наразі контролює близько половини території сектору, тоді як саме угруповання зберігає вплив на іншу частину анклаву та його населення.