Адміністрація Трампа пропонує план роззброєння терористам ХАМАС у Газі

Адміністрація Дональда Трампа передала ХАМАСу письмову пропозицію щодо роззброєння угруповання в межах плану врегулювання ситуації у Газі.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа передала ХАМАСу пропозицію щодо роззброєння угруповання в рамках плану вирішення конфлікту у Газі.
- Пропозиція включає повне роззброєння всіх збройних угруповань та можливу амністію для бойовиків у випадку відмови від важкої зброї.
США пропонують ХАМАС у Газі скласти зброю за планом
Це крок, який палестинські бойовики досі відмовляються робити, поки президент США просуває свій план щодо майбутнього Гази.
Пропозиція була передана ХАМАСу під час зустрічей у Каїрі протягом минулого тижня, повідомило одне з джерел. У переговорах брали участь Микола Младенов та Ар'є Лайтстоун, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.
Младенов — призначений Трампом посланець Ради миру в Газі. Лайтстоун — помічник спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.
Младенов заявив, що на столі лежить рамкова домовленість, що вимагає повного роззброєння всіх збройних угруповань без винятків. За його словами, це ключова умова для запуску відновлення зруйнованого анклаву.
Американські посадовці також допускають можливість амністії для бойовиків у разі їх відмови від важкого та стрілецького озброєння. Водночас, за даними джерел, ХАМАС може відмовитися від цієї пропозиції через побоювання нападів з боку інших угруповань у Газі.
Ізраїль наполягає на повному роззброєнні ХАМАСу і наразі контролює близько половини території сектору, тоді як саме угруповання зберігає вплив на іншу частину анклаву та його населення.
Як зазначають співрозмовники Reuters, для заохочення ХАМАСу пропонуються амністія та інвестиції у відбудову Гази. Водночас залишається незрозумілим, чи вистачить фінансування для реалізації цих планів, оскільки значна частина обіцяних коштів досі не надійшла.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-