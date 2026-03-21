Администрация Трампа предлагает план разоружения террористам ХАМАС в Газе

Администрация Дональда Трампа передала ХАМАСу письменное предложение по разоружению группировки в рамках плана урегулирования ситуации в Газе.
Главные тезисы
- Администрация Трампа предложила ХАМАСу план разоружения в рамках урегулирования конфликта в Газе.
- План включает полное разоружение всех вооруженных группировок, предлагает амнистию для боевиков при отказе от тяжелого оружия.
США предлагают ХАМАС в Газе сложить оружие по плану
Это шаг, который палестинские боевики до сих пор отказываются делать, пока президент США продвигает свой план по будущему Газы.
Предложение было передано ХАМАСу во время встреч в Каире на прошлой неделе, сообщил один из источников. В переговорах принимали участие Николай Младенов и Арье Лайтстоун, сообщили два источника, знакомых по этому вопросу.
Младенов — назначенный Трампом посланник Совета мира в Газе. Лайтстоун — помощник специального посланника Трампа Стива Виткоффа.
Младенов заявил, что на столе лежит рамочная договоренность, требующая полного разоружения всех вооруженных группировок без исключений. По его словам, это ключевое условие для запуска восстановления разрушенного анклава.
Американские чиновники также допускают возможность амнистии для боевиков в случае отказа от тяжелого и стрелкового вооружения. В то же время, по данным источников, ХАМАС может отказаться от этого предложения из-за опасений нападений со стороны других группировок в Газе.
Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАС и сейчас контролирует около половины территории сектора, тогда как сама группировка сохраняет влияние на другую часть анклава и его население.
Как отмечают собеседники Reuters, для поощрения ХАМАС предлагаются амнистия и инвестиции в восстановление Газа. В то же время, остается непонятным, хватит ли финансирования для реализации этих планов, поскольку значительная часть обещанных средств до сих пор не поступила.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-