Боевики ХАМАС передали Израилю 20 заложников — первые фото
заложники
Read in English
Читати українською
Источник:  The Times of India

Террористы ХАМАС передали утром 13 октября первую группу израильских заложников Красному Кресту. Позже – еще 13 израильтян.

Главные тезисы

  • Боевики ХАМАС передали 20 живых израильских заложников Красному Кресту.
  • Тела 28 израильтян, находящиеся в руках ХАМАСа, должны быть переданы в Израиль.
  • Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль для выступления с речью и участия в саммите по урегулированию ситуации в Газе.

В Израиль вернулись все живые заложники ХАМАС

Первая группа из семи израильских заложников передана Красному кресту в Газе.

Соответствующее объявление, сделанное спикером на Площади заложников, вызвало громкие овации.

По сообщениям, среди семи заложников Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллал.

Бывшие заложники боевиков ХАМАС

Позже ХАМАС освободил еще 13 израильских заложников. В общей сложности сегодня освободили 20 человек — это все живые израильские заложники, находившиеся в плену террористической группировки.

Эксзаложник ХАМАС

Тем временем в Кнессет в Израиле прибыл президент США Дональд Трамп, где он выступит с речью, а затем отправится в Египет на саммит по урегулированию ситуации в Газе.

В руках ХАМАСа еще остаются тела 28 израильтян. Их должны передать Израилю.

