Боевики ХАМАС передали Израилю 20 заложников — первые фото

Террористы ХАМАС передали утром 13 октября первую группу израильских заложников Красному Кресту. Позже – еще 13 израильтян.
Главные тезисы
- Боевики ХАМАС передали 20 живых израильских заложников Красному Кресту.
- Тела 28 израильтян, находящиеся в руках ХАМАСа, должны быть переданы в Израиль.
- Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль для выступления с речью и участия в саммите по урегулированию ситуации в Газе.
В Израиль вернулись все живые заложники ХАМАС
Первая группа из семи израильских заложников передана Красному кресту в Газе.
По сообщениям, среди семи заложников Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллал.
Позже ХАМАС освободил еще 13 израильских заложников. В общей сложности сегодня освободили 20 человек — это все живые израильские заложники, находившиеся в плену террористической группировки.
Тем временем в Кнессет в Израиле прибыл президент США Дональд Трамп, где он выступит с речью, а затем отправится в Египет на саммит по урегулированию ситуации в Газе.
В руках ХАМАСа еще остаются тела 28 израильтян. Их должны передать Израилю.
