Бойовики ХАМАС передали Ізраїлю 20 заручників — перші фото
Бойовики ХАМАС передали Ізраїлю 20 заручників — перші фото

заручники
Джерело:  The Times of India

Терористи ХАМАС передали вранці 13 жовтня спочатку першу групу ізраїльських заручників Червоному Хресту. Пізніше - ще 13 ізраїльтян.

До Ізраїлю повернулися всі живі заручники ХАМАС

Перша група із семи ізраїльських заручників передана Червоному хресту в Газі.

Відповідне оголошення, зроблене спікером на Площі заручників, викликало гучні овації.

За повідомленнями, серед семи заручників є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

Колишні заручники бойовиків ХАМАС

Пізніше ХАМАС звільнив ще 13 ізраїльських заручників. Загалом сьогодні звільнили 20 людей - це всі живі ізраїльські заручники, які перебували в полоні терористичного угрупування.

Ексзаручник ХАМАС

Тим часом до Кнесету в Ізраїлі прибув президент США Дональд Трамп, де він виступить з промовою, а потім вирушить до Єгипту на саміт щодо врегулювання ситуації в Газі.

У руках ХАМАС ще залишаються тіла 28 ізраїльтян. Їх також мають передати Ізраїлю.

Більше по темі

