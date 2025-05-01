Адміністрація Трампа вперше планує схвалити продаж Україні озброєння — що відомо

До цього часу в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

США хочуть надати дозвіл на експорт озброєння для України

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 млн дол. Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що це сталося вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому.

Дотепер в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

Усі прямі комерційні продажі (DCS) працюють тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон. Новина тут у тому, що [продаж зброї США] продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну, — сказав виданню аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

У матеріалі йдеться, що повідомлення про дозвіл на продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу відповідно до Закону про контроль за експортом озброєння, який надає президенту США повноваження контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг. Відповідне офіційне повідомлення надійшло до Конгресу від Управління законодавчих справ Державного департаменту США.

Дослідник оборонної та безпекової політики в некомерційній, непартійній дослідницькій організації Rand Corporation Майкл Сесіре вважає, що якщо військова допомога США Україні триватиме — незалежно від того, чи йдеться про продовження попередніх пакетів допомоги, чи використання президентського механізму екстреної передачі зброї, — це лише посилить позиції США у переговорах.