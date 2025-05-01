Администрация Трампа впервые планирует одобрить продажу Украине вооружения — что известно

До этого в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

США хотят предоставить разрешение на экспорт вооружения для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 млн дол. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад.

До этого в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.

Все прямые коммерческие продажи (DCS) работают тихо; о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу.

В материале говорится, что сообщение о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов было подано Конгрессу в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг. Соответствующее официальное уведомление поступило в Конгресс от Управления законодательных дел Государственного департамента США.

Исследователь оборонной и политики безопасности в некоммерческой, непартийной исследовательской организации Rand Corporation Майкл Сесире считает, что если военная помощь США Украине будет продолжаться — независимо от того, идет ли речь о продлении предыдущих пакетов помощи или использовании президентского механизма экстренной передачи оружия, — это лишь усилит позиции США в переговорах.