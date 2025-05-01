Администрация Трампа впервые планирует одобрить продажу Украине вооружения — что известно

До этого в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.
Главные тезисы
- Администрация Трампа планирует утвердить продажу оборонной продукции в Украину на 50 млн долл, изменяя подход к разрешению конфликта в стране.
- Предоставление военной помощи Украине поможет усилить позиции США в переговорах и добиться длительного прекращения огня в регионе.
- Решение администрации Трампа свидетельствует о стремлении США иметь влияние как на Украину, так и на Россию через предоставление военной поддержки.
США хотят предоставить разрешение на экспорт вооружения для Украины
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 млн дол. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад.
До этого в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.
Все прямые коммерческие продажи (DCS) работают тихо; о них не объявляют публично, как о продаже военной техники за границу.
В материале говорится, что сообщение о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов было подано Конгрессу в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг. Соответствующее официальное уведомление поступило в Конгресс от Управления законодательных дел Государственного департамента США.
Исследователь оборонной и политики безопасности в некоммерческой, непартийной исследовательской организации Rand Corporation Майкл Сесире считает, что если военная помощь США Украине будет продолжаться — независимо от того, идет ли речь о продлении предыдущих пакетов помощи или использовании президентского механизма экстренной передачи оружия, — это лишь усилит позиции США в переговорах.
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