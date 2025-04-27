США анонсировали судьбоносную неделю для Украины и РФ

Шеф американской дипломатии Марко Рубио предупредил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для будущего Киева и Москвы, поскольку США будут решать, продолжать ли попытки остановить войну России против Украины.
Главные тезисы
- Пока команда Трампа настроена оптимистично касательно завершения войны.
- Тем не менее, она готова отказаться от участия в этом процессе.
США снова угрожают выйти из переговорного процесса
По словам главы Госдепа США, перспективы любого соглашения по завершению российско-украинской войны "ближе чем когда-либо за последние три года".
Несмотря на это, Марко Рубио признал, что "мы все еще не там".
Американский дипломат не уточнил, сколько еще времени Штаты "готовы дать" Украине и России на достижение какого-либо мирного соглашения.
Как отметил дипломат, в течение следующих 7 дней команда Трампа должна определиться, хочет ли она оставаться в переговорном процессе.
Рубио не скрывает, что сейчас "видит основания для оптимизма, но, конечно, есть основания и для реализма".
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