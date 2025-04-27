США анонсировали судьбоносную неделю для Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

США анонсировали судьбоносную неделю для Украины и РФ

США снова угрожают выйти из переговорного процесса
Read in English
Читати українською
Источник:  NBC News

Шеф американской дипломатии Марко Рубио предупредил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для будущего Киева и Москвы, поскольку США будут решать, продолжать ли попытки остановить войну России против Украины.

Главные тезисы

  • Пока команда Трампа настроена оптимистично касательно завершения войны.
  • Тем не менее, она готова отказаться от участия в этом процессе.

США снова угрожают выйти из переговорного процесса

По словам главы Госдепа США, перспективы любого соглашения по завершению российско-украинской войны "ближе чем когда-либо за последние три года".

Несмотря на это, Марко Рубио признал, что "мы все еще не там".

Американский дипломат не уточнил, сколько еще времени Штаты "готовы дать" Украине и России на достижение какого-либо мирного соглашения.

Было бы неправильно определять конкретную дату. Президент потратил на это очень много времени и энергии, и я думаю, что мы приблизили стороны поближе, чем они были долгое время, но мы все еще не там. Думаю, это будет критически важная неделя.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Как отметил дипломат, в течение следующих 7 дней команда Трампа должна определиться, хочет ли она оставаться в переговорном процессе.

Рубио не скрывает, что сейчас "видит основания для оптимизма, но, конечно, есть основания и для реализма".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина отреагировали на заявление Трампа о "российском" Крыме
Кремль удовлетворен заявлениями Трампа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит на Курщине и Белгородщине — доклад Сырского
Владимир Зеленский
Что известно о ситуации на фронте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Путин боится вступления Украины в НАТО — объяснение еврокомиссара
Вступление Украины в НАТО ослабит Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?