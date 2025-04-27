США анонсировали судьбоносную неделю для Украины и РФ

Шеф американской дипломатии Марко Рубио предупредил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для будущего Киева и Москвы, поскольку США будут решать, продолжать ли попытки остановить войну России против Украины.

США снова угрожают выйти из переговорного процесса

По словам главы Госдепа США, перспективы любого соглашения по завершению российско-украинской войны "ближе чем когда-либо за последние три года".

Несмотря на это, Марко Рубио признал, что "мы все еще не там".

Американский дипломат не уточнил, сколько еще времени Штаты "готовы дать" Украине и России на достижение какого-либо мирного соглашения.

Было бы неправильно определять конкретную дату. Президент потратил на это очень много времени и энергии, и я думаю, что мы приблизили стороны поближе, чем они были долгое время, но мы все еще не там. Думаю, это будет критически важная неделя. Марк Рубио Глава Госдепа США

Как отметил дипломат, в течение следующих 7 дней команда Трампа должна определиться, хочет ли она оставаться в переговорном процессе.