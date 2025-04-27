США анонсували доленосний тиждень для України та РФ
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США анонсували доленосний тиждень для України та РФ

Рубіо
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Джерело:  NBC News

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо попередив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для майбутнього Києва та Москви, оскільки США будуть вирішувати, чи продовжувати спроби зупинити війну Росії проти України.

Головні тези:

  • Поки команда Трампа налаштована оптимістично щодо завершення війни.
  • Попри це, вона готова відмовитися від участі в цьому процесі.

США знову погрожують вийти з переговорного процесу

За словами глави Держдепу США, перспективи будь-якої угоди щодо завершення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три рок”.

Попри це, Марко Рубіо визнав, що “ми все ще не там".

Американський дипломат не уточнив, скільки ще часу Штати "готові дати" Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди.

Було б неправильно визначати конкретну дату… Президент витратив на це дуже багато часу та енергії, і я думаю, що ми наблизили сторони ближче, ніж вони були довгий час, але ми все ще не там. Думаю, це буде критично важливий тиждень.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Як зазначив дипломат, протягом наступних 7 днів команда Трампа повинна визначитися, чи хоче вона залишатися в переговорному процесі.

Рубіо не приховує, що наразі "бачить підстави для оптимізму, але звісно є підстави і для реалізму".

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