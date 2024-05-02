Афганістан планує будівництво транспортного хабу для російської нафти

Афганістан у партнерстві із Туркменістаном та Казахстаном збудує на півночі країни транспортний вузол для транзиту російської нафти та інших товарів.

Афганістан побудує логістичний хаб для російської нафти

У провінції Херат буде створено логістичний центр, який з’єднає північ із Південною Азією.

Про це заявив міністр торгівлі Афганістану Норуддін Азізі після зустрічі із туркменськими й казахськими колегами, пише Reuters.

За його словами, Афганістан розраховує, що через цей центр транспортуватимуться до країн Південної Азії мільйони тонн російської нафти.

Поставки до Пакистану через територію Афганістану будуть найкращим варіантом. Поширити

Він додав, що Казахстан також має намір використовувати новий логістичний центр для потреб власного експорту.

Очікується, що після завершення зведення першої черги, пропускна здатність нового логістичного центру становитиме один мільйон тонн нафти, однак поки невідомо, коли він почне працювати.

Невизнаний більшістю держав світу уряд Талібану в Афганістані після захоплення влади активно розвиває торговельні відносини із Росією, купуючи у неї нафту, газ та зерно. Пакистан також закуповує зі значною знижкою російську нафту, для якої закритий ринок Європи.

Затримка платежів Росії за нафту

Reuters із посиланням на джерела пише, що затримки оплати можуть становити кілька місяців. Це зменшує надходження коштів до Кремля та роблять їх нестабільними.

Це дозволяє США досягати подвійних санкційних цілей — перешкоджати надходженню грошей до Кремля і водночас не переривати глобальні енергетичні потоки.

Останніми тижнями, пише Reuters, кілька банків в Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.