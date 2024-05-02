Афганистан планирует строительство транспортного хаба для российской нефти

Афганистан в партнерстве с Туркменистаном и Казахстаном построит на севере страны транспортный узел для транзита российской нефти и других товаров.

Афганистан построит логистический хаб для российской нефти

В провинции Херат будет создан логистический центр, соединяющий север с Южной Азией.

Об этом заявил министр торговли Афганистана Норуддин Азизи после встречи с туркменскими и казахскими коллегами, пишет Reuters.

По его словам, Афганистан рассчитывает, что через этот центр будут транспортироваться в страны Южной Азии миллионы тонн российской нефти.

Поставки в Пакистан через территорию Афганистана будут лучшим вариантом. Поделиться

Он добавил, что Казахстан намерен использовать новый логистический центр для нужд собственного экспорта.

Ожидается, что после завершения возведения первой очереди пропускная способность нового логистического центра составит один миллион тонн нефти, однако пока неизвестно, когда он заработает.

Не признанное большинством государств мира правительство Талибана в Афганистане после захвата власти активно развивает торговые отношения с Россией, покупая у нее нефть, газ и зерно. Пакистан также закупает со значительной скидкой российскую нефть, для которой закрыт рынок Европы.

Задержка платежей России за нефть

Reuters со ссылкой на источники пишет, что задержки оплаты могут составить несколько месяцев. Это уменьшает поступление средств в Кремль и делает их нестабильным.

Это позволяет США добиваться двойных санкционных целей — препятствовать поступлению денег в Кремль и в то же время не прерывать глобальные энергетические потоки.

В последние недели, пишет Reuters, несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.