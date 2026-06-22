Агенти ФСБ готували теракт у центрі Києва — їх затримали правоохоронці

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва і намагалися втекти до Росії.
Головні тези:
- Агенти ФСБ готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва і намагалися втекти до Росії.
- Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, які планували нелегально перетнути кордон та отримати притулок у Росії.
- Зловмисники заклали запальний пристрій біля адмінкорпусу з метою викликати вибух генераторної установки та завдати шкоду іншій будівлі.
Агенти ФСБ планували підірвати адмінбудівлю у центрі Києва
Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити займання й вибух генераторної установки біля адмінкорпусу.
Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.
Встановлено, що після мінування агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівської області. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна.
Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді.
За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися завербовані ФСБ жителі Києва. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший — столичний маркетолог.
Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужб через Телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму.
Для здійснення теракту агенти отримали з Росії інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці.
За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі.
Також навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим вибуховим пристроєм, який планували підірвати після вибуху генератора.
Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку тестових завдань. Зокрема зловмисники заклали схованку зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали ФСБ для подальшого використання у підривній діяльності.
Також агент-військовослужбовець здавав росіянам дані військових об’єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.
СБУ вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).
Вирішується питання додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
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