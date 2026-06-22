Агенти ФСБ готували теракт у центрі Києва — їх затримали правоохоронці
Категорія
Україна
Дата публікації

Агенти ФСБ готували теракт у центрі Києва — їх затримали правоохоронці

СБУ
СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва і намагалися втекти до Росії.

Головні тези:

  • Агенти ФСБ готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва і намагалися втекти до Росії.
  • Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, які планували нелегально перетнути кордон та отримати притулок у Росії.
  • Зловмисники заклали запальний пристрій біля адмінкорпусу з метою викликати вибух генераторної установки та завдати шкоду іншій будівлі.

Агенти ФСБ планували підірвати адмінбудівлю у центрі Києва

Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити займання й вибух генераторної установки біля адмінкорпусу.

Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.

Встановлено, що після мінування агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівської області. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна.

Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися завербовані ФСБ жителі Києва. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший — столичний маркетолог.

Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужб через Телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму.

У разі виконання завдання росіяни обіцяли евакуювати агентів на територію РФ з подальшим працевлаштуванням до лав ФСБ.

Для здійснення теракту агенти отримали з Росії інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці.

Докази терористичної діяльності

За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі.

Також навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим вибуховим пристроєм, який планували підірвати після вибуху генератора.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з доказами роботи на ворога і надувний човен для нелегального перетину держкордону.

Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку тестових завдань. Зокрема зловмисники заклали схованку зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали ФСБ для подальшого використання у підривній діяльності.

Також агент-військовослужбовець здавав росіянам дані військових об’єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.

СБУ вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Вирішується питання додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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