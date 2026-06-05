Правоохоронці затримали 17-річну агентку РФ — отруїла військового на Житомирщині

Правоохоронці затримали 17-річну жительку Бердичева Житомирської області, яка на замовлення російських спецслужб отруїла військовослужбовця, внаслідок чого він помер.
Головні тези:
- 17-річна жителька Бердичева була затримана за отруєння військового на Житомирщині на замовлення російських спецслужб.
- Дівчина уклала вбивство, додавши отруйну речовину до напою військового, що призвело до його смерті.
17-річна жителька Бердичева отруїла військового на замовлення РФ
Про це повідомило Управління СБУ в Житомирській області.
Зазначається, що для виконання завдання фігурантка познайомилась із 27-річним військовослужбовцем із Житомира та почала із ним «зустрічатися».
Під час однієї із таких зустрічей в орендованій квартирі вона додала до напою військового отруйну речовину, внаслідок чого чоловік помер.
Після скоєного зловмисниця намагалася приховати злочин та інсценувати смерть потерпілого з природних причин. Однак правоохоронці встановили всі обставини події та затримали її у Бердичеві.
Попередня правова кваліфікація її дій — умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії та експертизи, після чого буде остаточна правова кваліфікація дій затриманої, зокрема за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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