Правоохоронці затримали 17-річну агентку РФ — отруїла військового на Житомирщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Правоохоронці затримали 17-річну агентку РФ — отруїла військового на Житомирщині

СБУ
затримання

Правоохоронці затримали 17-річну жительку Бердичева Житомирської області, яка на замовлення російських спецслужб отруїла військовослужбовця, внаслідок чого він помер.

Головні тези:

  • 17-річна жителька Бердичева була затримана за отруєння військового на Житомирщині на замовлення російських спецслужб.
  • Дівчина уклала вбивство, додавши отруйну речовину до напою військового, що призвело до його смерті.

17-річна жителька Бердичева отруїла військового на замовлення РФ

Про це повідомило Управління СБУ в Житомирській області.

За матеріалами слідства, російський спецслужбіст “помітив” 17-річну мешканку Бердичева, коли вона шукала “швидкого заробітку” у Телеграм-каналах. Спочатку “куратор” протестував її — у якості “наркокур’єрки” та закладчиці наркотиків. Після перевірки готовності виконувати злочинні завдання агентці доручили встановлювати контакти з українськими військовими та під час зустрічей непомітно додавати до їхніх напоїв отруйні речовини.

Зазначається, що для виконання завдання фігурантка познайомилась із 27-річним військовослужбовцем із Житомира та почала із ним «зустрічатися».

Під час однієї із таких зустрічей в орендованій квартирі вона додала до напою військового отруйну речовину, внаслідок чого чоловік помер.

Після скоєного зловмисниця намагалася приховати злочин та інсценувати смерть потерпілого з природних причин. Однак правоохоронці встановили всі обставини події та затримали її у Бердичеві.

Попередня правова кваліфікація її дій — умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії та експертизи, після чого буде остаточна правова кваліфікація дій затриманої, зокрема за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Отруїла військового ЗСУ та готувала теракти у Харкові — правоохоронці затримали агентку ФСБ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Чернігівщині агентка РФ шпигувала за ЗСУ — її затримано
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ запобігла теракту — агентка РФ планувала підірвати кав’ярню у Києві
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?