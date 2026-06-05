Правоохранители задержали 17-летнюю агентку РФ — отравила военного на Житомирщине
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали 17-летнюю агентку РФ — отравила военного на Житомирщине

СБУ
задержание
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Правоохранители задержали 17-летнюю жительницу Бердичева Житомирской области, которая по заказу российских спецслужб отравила военнослужащего, в результате чего он скончался.

Главные тезисы

  • 17-летняя жительница Бердичева по заказу российских спецслужб отравила военного в Житомирской области, что привело к его смерти.
  • Девушка была задержана и находится под стражей по обвинению в умышленном убийстве с использованием ядовитых веществ.

17-летняя жительница Бердичева отравила военного по заказу РФ

Об этом сообщило Управление СБУ в Житомирской области.

По материалам следствия, российский спецслужб "заметил" 17-летнюю жительницу Бердичева, когда она искала "быстрого заработка" в Телеграмм-каналах. Сначала куратор протестовал ее — в качестве наркокурьерки и закладчицы наркотиков. После проверки готовности выполнять преступные задания, агентцы поручили устанавливать контакты с украинскими военными и во время встреч незаметно добавлять к их напиткам ядовитые вещества.

Отмечается, что для выполнения задания фигурантка познакомилась с 27-летним военнослужащим из Житомира и начала с ним встречаться.

Во время одной из таких встреч в съемной квартире она добавила к напитку военного ядовитого вещества, в результате чего мужчина умер.

После совершенного злоумышленница пыталась скрыть преступление и инсценировать смерть потерпевшего по естественным причинам. Однако правоохранители установили все обстоятельства происшествия и задержали его в Бердичеве.

Предварительная правовая квалификация ее действий — умышленное убийство (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы, после чего последует окончательная правовая квалификация действий задержанной, в частности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей.

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