Правоохранители задержали 17-летнюю агентку РФ — отравила военного на Житомирщине

Правоохранители задержали 17-летнюю жительницу Бердичева Житомирской области, которая по заказу российских спецслужб отравила военнослужащего, в результате чего он скончался.
Главные тезисы
- 17-летняя жительница Бердичева по заказу российских спецслужб отравила военного в Житомирской области, что привело к его смерти.
- Девушка была задержана и находится под стражей по обвинению в умышленном убийстве с использованием ядовитых веществ.
17-летняя жительница Бердичева отравила военного по заказу РФ
Об этом сообщило Управление СБУ в Житомирской области.
Отмечается, что для выполнения задания фигурантка познакомилась с 27-летним военнослужащим из Житомира и начала с ним встречаться.
Во время одной из таких встреч в съемной квартире она добавила к напитку военного ядовитого вещества, в результате чего мужчина умер.
После совершенного злоумышленница пыталась скрыть преступление и инсценировать смерть потерпевшего по естественным причинам. Однако правоохранители установили все обстоятельства происшествия и задержали его в Бердичеве.
Предварительная правовая квалификация ее действий — умышленное убийство (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы, после чего последует окончательная правовая квалификация действий задержанной, в частности по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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