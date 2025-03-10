Отравила военного ВСУ и готовила теракты в Харькове — правоохранители задержали агента ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Отравила военного ВСУ и готовила теракты в Харькове — правоохранители задержали агента ФСБ

СБУ
агентка ФСБ
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Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Харькове. Ею оказалась местная ИТ-специалист, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СИН) для совершения терактов.

Главные тезисы

  • Агентка ФСБ в Харькове отравила военного ВСУ по заказу и готовила самодельные взрывные устройства для терактов.
  • Подозреваемая замаскировала взрывчатку под огнетушитель и готовила ее для террористических актов в многоквартирном доме в Харькове.

Правоохранители задержали агентку ФСБ в Харькове

Чтобы убить украинского воина, предательница под видом волонтерской помощи передала ему лекарства и продукты, в которые подмешала ядовитые вещества.

После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.

Следующими задачами агентки от ФСБ было изготовление СВП и их перемещение в тайники для подготовки терактов.

Замаскированная взрывчатка

Одну из взрывчаток женщина спрятала возле своего дома в многоквартирном доме, а другую — СБУ изъяла непосредственно в квартире подозреваемой. По инструкции врага фигурантка замаскировала СВП под огнетушитель, а для большего впечатляющего действия снарядила металлическими гайками.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. При этом преступные задачи от неприятеля ей начали поступать в начале 2025 года.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывного устройства).

Также его преступления планируется квалифицировать по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на умышленное убийство).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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