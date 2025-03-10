Отруїла військового ЗСУ та готувала теракти у Харкові — правоохоронці затримали агентку ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації

Отруїла військового ЗСУ та готувала теракти у Харкові — правоохоронці затримали агентку ФСБ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку у Харкові. Нею виявилася місцева ІТ-фахівчиня, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.

Головні тези:

  • Агентка ФСБ у Харкові отруїла військового ЗСУ та готувала вибухові пристрої для терактів.
  • Під виглядом волонтерської допомоги зрадниця передала отруйні речовини військовому, що призвело до його госпіталізації.
  • Злочинця замаскувала вибухівку під вогнегасник та готувала її для терористичних актів.

Правоохоронці затримали агентку ФСБ у Харкові

Щоб вбити українського воїна, зрадниця під виглядом «волонтерської» допомоги передала йому ліки та продукти, в які підмішала отруйні речовини.

Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

Наступними завданнями агентки від ФСБ було виготовлення СВП та їхнє переміщення у схрони для підготовки терактів.

Замаскована вибухівка

Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу — СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної. За інструкцією ворога фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. При цьому злочинні завдання від ворога їй почали надходити на початку 2025 року.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою).

Також її злочини планується кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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