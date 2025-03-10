Отруїла військового ЗСУ та готувала теракти у Харкові — правоохоронці затримали агентку ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку у Харкові. Нею виявилася місцева ІТ-фахівчиня, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для вчинення терактів.
Головні тези:
- Агентка ФСБ у Харкові отруїла військового ЗСУ та готувала вибухові пристрої для терактів.
- Під виглядом волонтерської допомоги зрадниця передала отруйні речовини військовому, що призвело до його госпіталізації.
- Злочинця замаскувала вибухівку під вогнегасник та готувала її для терористичних актів.
Правоохоронці затримали агентку ФСБ у Харкові
Щоб вбити українського воїна, зрадниця під виглядом «волонтерської» допомоги передала йому ліки та продукти, в які підмішала отруйні речовини.
Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.
Наступними завданнями агентки від ФСБ було виготовлення СВП та їхнє переміщення у схрони для підготовки терактів.
Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу — СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної. За інструкцією ворога фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більшої вражаючої дії спорядила металевими гайками.
За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни, коли їздила до родичів у Росію. При цьому злочинні завдання від ворога їй почали надходити на початку 2025 року.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вибухового пристрою).
Також її злочини планується кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство).
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