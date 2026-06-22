Агенты ФСБ готовили теракт в центре Киева — их задержали правоохранители

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух агентов ФСБ РФ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре Киева и пытались скрыться в России.

Агенты ФСБ планировали взорвать админздание в центре Киева

Как выяснило расследование, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство, которое должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле админкорпуса.

Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении Беларуси, по которой хотели бежать в РФ.

Установлено, что после минирования агенты сели на поезд в направлении Черниговской области. Оттуда они планировали нелегально пересечь границу через реку с помощью надувной лодки.

Правоохранители заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали в поезде.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались завербованные ФСБ жители Киева. Один из них мобилизованный, самовольно покинувший военную часть, другой — столичный маркетолог.

Оба фигуранта попали в расчет российских спецслужб через Телеграмм-каналы, где публиковали комментарии в поддержку кремлевского режима.

В случае выполнения задания россияне обещали эвакуировать агентов на территорию РФ с последующим трудоустройством в ряды ФСБ. Поделиться

Для совершения теракта агенты получили из России инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, которое заложили под генератор в Шевченковском районе столицы.

Доказательства террористической деятельности

По замыслу врага, подрыв технологического оборудования должен был привести к значительному огневому поражению соседнего админздания.

Также напротив места запланированного теракта агенты установили замаскированную телефонную камеру с удалённым доступом для ФСБ. Чтобы избавиться от вещественных доказательств, фигуранты снарядили ее вторым взрывным устройством, которое планировали взорвать после взрыва генератора.

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны с поличным на врага и надувную лодку для нелегального пересечения госграницы. Поделиться

Установлено, что перед исполнением этого теракта они выполнили ряд тестовых заданий. В частности, злоумышленники заложили тайник с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева, а геолокацию с метками тайника направили ФСБ для дальнейшего использования в взрывной деятельности.

Также агент-военнослужащий сдавал россиянам данные военных объектов, в том числе одного из полигонов, расположенного там вооружения, количество военнослужащих.

СБУ приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны, которые интересовали врага и находились в зоне активности агентов.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).

Решается вопрос дополнительной квалификации их действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.