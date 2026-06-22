Агенты ФСБ готовили теракт в центре Киева — их задержали правоохранители

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух агентов ФСБ РФ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре Киева и пытались скрыться в России.
Главные тезисы
- Агенты ФСБ были задержаны в центре Киева за планирование теракта, направленного на одно из административных зданий.
- Подрыв технологического оборудования в центре города мог привести к серьезным последствиям для соседних зданий.
Агенты ФСБ планировали взорвать админздание в центре Киева
Как выяснило расследование, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство, которое должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле админкорпуса.
Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении Беларуси, по которой хотели бежать в РФ.
Установлено, что после минирования агенты сели на поезд в направлении Черниговской области. Оттуда они планировали нелегально пересечь границу через реку с помощью надувной лодки.
Правоохранители заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали в поезде.
По материалам дела, подготовкой теракта занимались завербованные ФСБ жители Киева. Один из них мобилизованный, самовольно покинувший военную часть, другой — столичный маркетолог.
Оба фигуранта попали в расчет российских спецслужб через Телеграмм-каналы, где публиковали комментарии в поддержку кремлевского режима.
Для совершения теракта агенты получили из России инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, которое заложили под генератор в Шевченковском районе столицы.
По замыслу врага, подрыв технологического оборудования должен был привести к значительному огневому поражению соседнего админздания.
Также напротив места запланированного теракта агенты установили замаскированную телефонную камеру с удалённым доступом для ФСБ. Чтобы избавиться от вещественных доказательств, фигуранты снарядили ее вторым взрывным устройством, которое планировали взорвать после взрыва генератора.
Установлено, что перед исполнением этого теракта они выполнили ряд тестовых заданий. В частности, злоумышленники заложили тайник с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева, а геолокацию с метками тайника направили ФСБ для дальнейшего использования в взрывной деятельности.
Также агент-военнослужащий сдавал россиянам данные военных объектов, в том числе одного из полигонов, расположенного там вооружения, количество военнослужащих.
СБУ приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны, которые интересовали врага и находились в зоне активности агентов.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта).
Решается вопрос дополнительной квалификации их действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.
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