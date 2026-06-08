Готовил убийство топ-чиновника ГУР — правоохранители задержали агента РФ в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил убийство топ-чиновника ГУР — правоохранители задержали агента РФ в Киеве

задержание
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Нацполиция предупредила покушение на убийство на должностного лица ГУР и задержала агента российских спецслужб.

Главные тезисы

  • Нацполиция предупредила покушение на топ-чиновника ГУР и задержала агента российских спецслужб в Киеве.
  • Спецслужбы РФ завербовали жителя столицы Украины, планируя предложить денежное вознаграждение за убийство. Проводится уголовное производство.

Спецслужбы РФ планировали покушение на топ-чиновника ГУР

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему денежное вознаграждение за совершение особо тяжкого преступления.

За ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины ему было предложено 100 тысяч долларов США, из которых 10 тысяч долларов было перечислено как аванс.

По разоблаченному факту следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины начали уголовное производство. Завербованный агент, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, должен был организовать исполнение заказного убийства.

Для реализации преступного замысла он подробно изучал маршрут передвижения должностного лица, его ежедневный график, место жительства, транспортные средства и окружающую инфраструктуру.

После сбора необходимой информации фигурант определил способ совершения преступления — с применением FPV-дрона, а также приступил к поиску исполнителя, который имел соответствующие навыки управления беспилотными летательными аппаратами.

При силовой поддержке бойцов спецподразделений полиции особого назначения и ТОР патрульной полиции оперативники уголовного розыска, уголовной полиции и следователи задержали его.

По данным источников в правоохранительных органах украинских медиа, руками завербованного агента Россия пыталась ликвидировать представителя ГУР Андрея Юсова.

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