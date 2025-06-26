Покушение на жизнь военного в Киеве — правоохранители задержали агента РФ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который по заказу врага должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины.
Главные тезисы
- Агент российских спецслужб задержан в Киеве за покушение на жизнь военного Национальной гвардии.
- Задержанный планировал серию терактов в северных регионах Украины по заказу врага.
Неудачный теракт в Киеве: правоохранители задержали исполнителя
По материалам дела одной из его задач была ликвидация военного Национальной гвардии в Киеве.
Для этого враг заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом свидания с девушкой из чата для знакомств.
Когда военный прибыл на локацию, рашисты дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СИН), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с «местом свидания». В результате происшествия никто не пострадал.
После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Затем фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП, и доставил его к месту запланированного теракта.
После неудачного покушения агент получил новую задачу: прибыть в Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Одним из них был поджог военного автомобиля, а другим — подготовка нового теракта.
Правоохранители задержали фигуранта «по горячим следам» сразу после поджога автомобиля. Во время обыска у задержанного изъяты компоненты СВП и телефон с доказательствами работы на врага.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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