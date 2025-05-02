Покушение на Стерненко. Нападавшей объявили подозрение

2 мая Офис Генпрокурора Украины подтвердил журналистам, что женщине, которая устроила нападение на активиста и волонтера Сергея Стерненко, сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство.

Что решили в ОГП

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора гражданке поставлено в известность о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство известного волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), — сказано в заявлении ведомства. Поделиться

Кроме того, сообщается, что 2 мая Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как удалось узнать журналистам, нападающая на Стерненко — 1979 года рождения, родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

Она арендовала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение.

Деньги на покушение она получила от спецслужб РФ на свои банковские счета.

Не сегодня, россияне. Не сегодня. Еще потанцую на ваших могилах! — прокомментировал покушение сам Сергей Стерненко. Поделиться

В настоящее время он находится и в больнице, поскольку был ранен.