Покушение на Стерненко. Нападавшей объявили подозрение

2 мая Офис Генпрокурора Украины подтвердил журналистам, что женщине, которая устроила нападение на активиста и волонтера Сергея Стерненко, сообщили о подозрении по фактам государственной измены и покушения на убийство.
Главные тезисы
- Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство о мере пресечения для подозреваемой.
- Сам Стерненко уже обратился к россиянам и украинцая после покушения на его жизнь.
Что решили в ОГП
Кроме того, сообщается, что 2 мая Шевченковский районный суд г. Киева будет рассматривать ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.
Как удалось узнать журналистам, нападающая на Стерненко — 1979 года рождения, родом из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.
Она арендовала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение.
Деньги на покушение она получила от спецслужб РФ на свои банковские счета.
В настоящее время он находится и в больнице, поскольку был ранен.
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