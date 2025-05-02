Замах на Стерненка. Нападниці оголосили підозру

2 травня Офіс Генпрокурора України підтвердив журналістам, що жінці, яка влаштувала напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка, повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство. Цього ж дня їй повинні запобіжний захід.
Головні тези:
- Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про запобіжний захід для підозрюваної.
- Сам Стерненко уже звернувся до росіян та українців після замаху на його життя.
Що вирішили в ОГП
Окрім того, повідомляється, що 2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Як вдалося дізнатися журналістам, нападниця на Стерненка — 1979 року народження, родом з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.
Вона арендувала квартиру в житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження.
Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.
Наразі він перебуває і лікарні, оскільки був поранений.
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