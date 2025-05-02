Замах на Стерненка. Нападниці оголосили підозру

2 травня Офіс Генпрокурора України підтвердив журналістам, що жінці, яка влаштувала напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка, повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство. Цього ж дня їй повинні запобіжний захід.

Що вирішили в ОГП

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України), — йдеться в заяві відомства. Поширити

Окрім того, повідомляється, що 2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як вдалося дізнатися журналістам, нападниця на Стерненка — 1979 року народження, родом з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Вона арендувала квартиру в житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження.

Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.

Не сьогодні, обісцяні росіяни. Не сьогодні. Ще потанцюю на ваших могилах! — прокоментував замах на себе сам Сергій Стерненко. Поширити

Наразі він перебуває і лікарні, оскільки був поранений.