Замах на Стерненка. Нападниці оголосили підозру
Категорія
Україна
Дата публікації

Замах на Стерненка. Нападниці оголосили підозру

Стерненко
Read in English
Джерело:  Суспільне

2 травня Офіс Генпрокурора України підтвердив журналістам, що жінці, яка влаштувала напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка, повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство. Цього ж дня їй повинні запобіжний захід.

Головні тези:

  • Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про запобіжний захід для підозрюваної.
  • Сам Стерненко уже звернувся до росіян та українців після замаху на його життя.

Що вирішили в ОГП

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора громадянці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України), — йдеться в заяві відомства.

Окрім того, повідомляється, що 2 травня Шевченківський районний суд м. Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як вдалося дізнатися журналістам, нападниця на Стерненка — 1979 року народження, родом з Одеської області, але була зареєстрована і проживала у Києві.

Вона арендувала квартиру в житловому комплексі у Києві, де проживає громадський активіст, та здійснювала за ним візуальне спостереження.

Гроші на замах вона отримала від спецслужб РФ на свої банківські рахунки.

Не сьогодні, обісцяні росіяни. Не сьогодні. Ще потанцюю на ваших могилах! — прокоментував замах на себе сам Сергій Стерненко.

Наразі він перебуває і лікарні, оскільки був поранений.

11 років тому ми відстояли Одесу. Плани росіян по створенню «ОНР» були зруйновані. Мразоти досі біснуються через це. Вчорашній замах вони хотіли здійснити якраз до цієї дати. Та вони програли тоді. Програють і зараз. Слава одеситам і харківським друзям! Слава Україні! — додав активіст.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували замах на сім’ю волонтерки та ветерана ЗСУ. Українські правоохоронці знешкодили злочинців
СБУ
Готували замах на сім’ю волонтерки та ветерана ЗСУ. Українські правоохоронці знешкодили злочинців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Замах на Зеленського. В Офісі президента загинули люди
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готувала замахи на Буданова та Малюка й теракт у Києві
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?