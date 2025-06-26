Замах на життя військового у Києві — правоохоронці затримали агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення ворога мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.
Головні тези:
- Агент російських спецслужб планував серію терактів у північних регіонах України.
- “Побачення з дівчиною” з «чата для знайомств» призвело до затримання виконавця замаху в Києві.
- Затриманий підозрюється у ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт) і може отримати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Невдалий теракт у Києві: правоохоронці затримали виконавця
За матеріалами справи, одним із його завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві.
Для цього ворог заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом «побачення» із дівчиною з «чата для знайомств».
Коли військовий прибув на локацію, рашисти дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із «місцем побачення». Внаслідок події ніхто не постраждав.
Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.
Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим – підготовка нового теракту.
Правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах» одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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