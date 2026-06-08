Готував убивство топпосадовця ГУР — правоохоронці затримали агента РФ у Києві

Нацполіція попередила замах на вбивство на посадовця ГУР та затримала агента російських спецслужб.

Спецслужби РФ планували замах на топпосадовця ГУР

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановили, що спецслужби РФ завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому грошову винагороду за вчинення особливо тяжкого злочину.

За ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України йому запропонували 100 тисяч доларів США, з яких 10 тисяч доларів було перераховано як аванс.

За викритим фактом слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження. Завербований агент, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, мав організувати виконання замовного вбивства.

Для реалізації злочинного задуму він детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру.

Після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину — із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами.

За силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення та ТОР патрульної поліції оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали його.