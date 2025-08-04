Агентура РФ підпалила авто командира загону УДА — як підтримати збір на нову машину

Я розумію, що є багато більш важливих і пріоритетних зборів, і є думки - краще за ці гроші купити два корча. Але потрібне надійне авто, яке довезе в будь-яку частину країни. Банка буде рівна сумі втраченого. Скільки вийде зібрати стільки вийде. Буду вдячний кожному, хто вирішить допомогти.