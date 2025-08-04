Агентура РФ підпалила авто командира загону УДА — як підтримати збір на нову машину

Командир загону вогневої підтримки “Сліпа Лють” Української добровольчої армії Олексій Цибулько із позивним “Мауглі” оголосив новий важливий збір, який має можливість підтримати кожний охочий. Авто Олексія підпалила російська агентура у Києві, машина повністю згоріла.
Головні тези:
- Російська агентура підпалила авто командира загону УДА, тому розпочато збір коштів на нове авто для виконання важливих завдань.
- Збір коштів має на меті зібрати 800 тис грн для придбання надійного транспортного засобу для Олексія "Мауглі" Цибулька.
У Києві агенти РФ підпалили авто “Мауглі”: відкрито збір на нову машину
Олексій “Мауглі” Цибулько зазначив, що пожежники вже підтвердили: авто спеціально підпалили.
“Мауглі” вирішив відкрити збір на нове авто, яке необхідно для виконання різноманітних завдань у різних частинах України.
Мета збору — 800 тис грн.
Задонатити кошти можна на банку за посиланням.
В інтерв'ю для ONLINE.UA Олексій “Мауглі” Цибулько розповів про особливості служби в добровольчому війську і чим це подібне до козацтва, мотивацію мінометників “Сліпої люті”, чорний гумор серед побратимів та як можна використовувати свій страх із користю.
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