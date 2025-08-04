Агентура РФ подожгла авто командира отряда УГА — как поддержать сбор на новую машину

Я понимаю, что есть много более важных и приоритетных собраний, и есть мнения — лучше за эти деньги купить два коряга. Но нужен надежный автомобиль, который довезет в любую часть страны. Банка будет равна сумме утраченного. Сколько получится собрать столько получится. Буду благодарен каждому, кто решит помочь.