Агентура РФ подожгла авто командира отряда УГА — как поддержать сбор на новую машину
Категория
Украина
Дата публикации

Агентура РФ подожгла авто командира отряда УГА — как поддержать сбор на новую машину

авто
Читати українською
Источник:  online.ua

Командир отряда огневой поддержки "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии Алексей Цыбулько с позывным "Маугли" объявил новый важный сбор, который может поддержать каждый желающий. Авто Алексея подожгла российская агентура в Киеве, машина полностью сгорела.

Главные тезисы

  • Российская агентура подожгла авто командира отряда УГА, поэтому начат сбор средств на новый автомобиль для выполнения важных задач.
  • Цель сбора – собрать 800 тыс грн для приобретения надежного транспортного средства для командира отряда УГА с позывным Маугли.

В Киеве агенты РФ подожгли авто "Маугли": открыт сбор на новую машину

Алексей Маугли Цыбулько отметил, что пожарные уже подтвердили: авто специально подожгли.

Агентство врага работает в столице. Вчера сожгли мою машину, которую я использовал в военных целях. Машина уничтожена в тотале. Уже есть подтверждение от пожарной инспекции, что это поджог. Причина? Чёрные номера Украинской Добровольческой Армии. Это неприятное чувство, когда в глубоком тылу ты уже не чувствуешь себя в безопасности, коснулась меня лично.

Алексей "Маугли" Цыбулько

Алексей "Маугли" Цыбулько

Командир отряда огневой поддержки "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии

"Маугли" решил открыть сбор на новый автомобиль, который необходим для выполнения различных задач в разных частях Украины.

Я понимаю, что есть много более важных и приоритетных собраний, и есть мнения — лучше за эти деньги купить два коряга. Но нужен надежный автомобиль, который довезет в любую часть страны. Банка будет равна сумме утраченного. Сколько получится собрать столько получится. Буду благодарен каждому, кто решит помочь.

Цель сбора — 800 тыс грн.

Задонатить денежные средства можно на банке по ссылке.

В интервью для ONLINE.UA Алексей "Маугли" Цыбулько рассказал об особенностях службы в добровольческом войске и чем это похоже на казачество, мотивацию минометчиков "Слепой ярости", черный юмор среди собратьев и как можно использовать свой страх с пользой.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За Украину нужно не умирать, а убивать — командир отряда "Сліпа Лють" Алексей "Маугли" Цыбулько
Алексей "Маугли" Цыбулько
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Зеленский ведет себя на передовой. "Викинг" из Международного легиона ГУР раскрыл интересные детали
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Начался сбор на РЭБ "Синица" для отряда "Сліпа лють" — как поддержать
Алексей “Маугли” Цыбулько

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?