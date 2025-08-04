Агентура РФ подожгла авто командира отряда УГА — как поддержать сбор на новую машину

Командир отряда огневой поддержки "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии Алексей Цыбулько с позывным "Маугли" объявил новый важный сбор, который может поддержать каждый желающий. Авто Алексея подожгла российская агентура в Киеве, машина полностью сгорела.
Главные тезисы
- Российская агентура подожгла авто командира отряда УГА, поэтому начат сбор средств на новый автомобиль для выполнения важных задач.
- Цель сбора – собрать 800 тыс грн для приобретения надежного транспортного средства для командира отряда УГА с позывным Маугли.
В Киеве агенты РФ подожгли авто "Маугли": открыт сбор на новую машину
Алексей Маугли Цыбулько отметил, что пожарные уже подтвердили: авто специально подожгли.
"Маугли" решил открыть сбор на новый автомобиль, который необходим для выполнения различных задач в разных частях Украины.
Цель сбора — 800 тыс грн.
Задонатить денежные средства можно на банке по ссылке.
В интервью для ONLINE.UA Алексей "Маугли" Цыбулько рассказал об особенностях службы в добровольческом войске и чем это похоже на казачество, мотивацию минометчиков "Слепой ярости", черный юмор среди собратьев и как можно использовать свой страх с пользой.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-