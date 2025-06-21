Аятола Хаменеї ховається у бункері та вже призначив кандидатів на посаду свого наступника

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав трьох кандидатів на посаду свого наступника у разі, якщо США або Ізраїль його вб’ють.
Головні тези:
- Аятола Хаменеї приховується у бункері та обрав трьох кандидатів для посади наступника у випадку його смерті через атаку ізраїльських чи американських сил.
- Війна з Ізраїлем спонукає владу Ірану швидко організувати передачу влади та готуватися до можливих наслідків, оскільки конфлікт загострюється.
- За іранськими чиновниками, страх перед смертю змушує високопосадовців та командирів військ залишатися під землею та утримуватися від використання електронних засобів зв'язку.
Аятола Хаменеї ховається у бункері та вже думає про наступника
Про це кажуть троє іранських чиновників, знайомих із його планами.
Зазначається, що аятола ухвалив рішення доручити Асамблеї експертів — духовному органу, відповідальному за призначення верховного лідера, — швидко обрати його наступника із трьох запропонованих ним людей.
Видання розповіло, що зазвичай процес призначення нового верховного лідера в Ірані може тривати місяцями, і священнослужителі самі вибирають імена із власних списків. Але зараз, коли країна у стані війни, кажуть чиновники, аятола хоче забезпечити швидкий та організований перехід влади.
Сина аятоли Хаменеї Моджтаба, також священнослужителя і близького до Корпусу вартових Ісламської революції, про якого подейкували, що він є одним із головних претендентів на місце батька, немає серед кандидатів. Також Хаменеї обрав низку людей для заміни військових командирів на випадок, якщо ті загинуть.
Водночас зазначається у матеріалі, схоже, Іран вже вийшов із початкового шоку і реорганізувався, щоб завдавати щоденних контрударів по Ізраїлю.
За словами іранських чиновників, високопосадовці Ірану готуються до різних наслідків, оскільки війна загострюється, а президент США Дональд Трамп зволікає з рішенням про те, чи варто вступати у неї.
Страх перед смертю в Ірані настільки сильний, кажуть чиновники, що розвідка заборонила високопосадовцям та військовим командирам використовувати мобільні телефони та будь-які інші електронні засоби зв'язку. Також їм наказано залишатися під землею.
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