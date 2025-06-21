Аятола Хаменеї ховається у бункері та вже призначив кандидатів на посаду свого наступника

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав трьох кандидатів на посаду свого наступника у разі, якщо США або Ізраїль його вб’ють.

Аятола Хаменеї ховається у бункері та вже думає про наступника

Про це кажуть троє іранських чиновників, знайомих із його планами.

Зазначається, що аятола ухвалив рішення доручити Асамблеї експертів — духовному органу, відповідальному за призначення верховного лідера, — швидко обрати його наступника із трьох запропонованих ним людей.

Видання розповіло, що зазвичай процес призначення нового верховного лідера в Ірані може тривати місяцями, і священнослужителі самі вибирають імена із власних списків. Але зараз, коли країна у стані війни, кажуть чиновники, аятола хоче забезпечити швидкий та організований перехід влади.

Сина аятоли Хаменеї Моджтаба, також священнослужителя і близького до Корпусу вартових Ісламської революції, про якого подейкували, що він є одним із головних претендентів на місце батька, немає серед кандидатів. Також Хаменеї обрав низку людей для заміни військових командирів на випадок, якщо ті загинуть.

У матеріалі йдеться, що ізраїльські удари по Ірану, які почалися лише тиждень тому, стали найбільшою атакою на Іран з часів війни з Іраком у 1980-х роках, а їхній вплив на столицю Тегеран був особливо жорстоким. Лише за кілька днів Ізраїль завдав Тегерану більшої шкоди, ніж іракський диктатор Саддам Хусейн за всю свою восьмирічну війну проти Ірану. Поширити

Водночас зазначається у матеріалі, схоже, Іран вже вийшов із початкового шоку і реорганізувався, щоб завдавати щоденних контрударів по Ізраїлю.

За словами іранських чиновників, високопосадовці Ірану готуються до різних наслідків, оскільки війна загострюється, а президент США Дональд Трамп зволікає з рішенням про те, чи варто вступати у неї.

Страх перед смертю в Ірані настільки сильний, кажуть чиновники, що розвідка заборонила високопосадовцям та військовим командирам використовувати мобільні телефони та будь-які інші електронні засоби зв'язку. Також їм наказано залишатися під землею.