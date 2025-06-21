Аятолла Хаменеи скрывается в бункере и уже назначил кандидатов на должность своего преемника

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи избрал трех кандидатов на должность своего преемника в случае, если США или Израиль его убьют.
Главные тезисы
- Аятолла Хаменеи скрывается в бункере и назначил трех кандидатов на должность своего преемника в случае смерти от атаки США или Израиля.
- Война с Израилем заставляет Иран быстро готовить передачу власти и реагировать на возможные последствия.
- Страх перед смертью заставляет иранских чиновников оставаться под землей и воздерживаться от использования электронных средств связи.
Аятолла Хаменеи прячется в бункере и уже думает о преемнике
Об этом говорят три иранских чиновника, знакомых с его планами.
Отмечается, что аятолла принял решение поручить Ассамблее экспертов — духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, — быстро избрать его преемника из трех предложенных им людей.
Издание рассказало, что обычно процесс назначения нового верховного лидера в Иране может длиться месяцами и священнослужители сами выбирают имена из собственных списков. Но сейчас, когда страна в состоянии войны, говорят чиновники, аятолла хочет обеспечить быстрый и организованный переход власти.
Сына аятоллы Хаменеи Моджтаба, также священнослужителя и близкого к Корпусу стражей Исламской революции, о котором говорили, что он является одним из главных претендентов на место отца, нет среди кандидатов.
В то же время отмечается в материале, похоже, Иран уже вышел из первоначального шока и реорганизовался, чтобы наносить ежедневные контрудары по Израилю.
По словам иранских чиновников, чиновники Ирана готовятся к разным последствиям, поскольку война обостряется, а президент США Дональд Трамп медлит с решением о том, стоит ли вступать в нее.
Страх перед смертью в Иране настолько сильный, говорят чиновники, что разведка запретила чиновникам и военным командирам использовать мобильные телефоны и любые другие электронные средства связи. Также им велено оставаться под землей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-