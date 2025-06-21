Аятолла Хаменеи скрывается в бункере и уже назначил кандидатов на должность своего преемника
Категория
Мир
Дата публикации

Аятолла Хаменеи скрывается в бункере и уже назначил кандидатов на должность своего преемника

Хаменеи
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Источник:  The New York Times

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи избрал трех кандидатов на должность своего преемника в случае, если США или Израиль его убьют.

Главные тезисы

  • Аятолла Хаменеи скрывается в бункере и назначил трех кандидатов на должность своего преемника в случае смерти от атаки США или Израиля.
  • Война с Израилем заставляет Иран быстро готовить передачу власти и реагировать на возможные последствия.
  • Страх перед смертью заставляет иранских чиновников оставаться под землей и воздерживаться от использования электронных средств связи.

Аятолла Хаменеи прячется в бункере и уже думает о преемнике

Об этом говорят три иранских чиновника, знакомых с его планами.

Отмечается, что аятолла принял решение поручить Ассамблее экспертов — духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, — быстро избрать его преемника из трех предложенных им людей.

Издание рассказало, что обычно процесс назначения нового верховного лидера в Иране может длиться месяцами и священнослужители сами выбирают имена из собственных списков. Но сейчас, когда страна в состоянии войны, говорят чиновники, аятолла хочет обеспечить быстрый и организованный переход власти.

Сына аятоллы Хаменеи Моджтаба, также священнослужителя и близкого к Корпусу стражей Исламской революции, о котором говорили, что он является одним из главных претендентов на место отца, нет среди кандидатов.

В материале говорится, что начавшиеся лишь неделю назад израильские удары по Ирану стали самой большой атакой на Иран со времен войны с Ираком в 1980-х годах, а их влияние на столицу Тегеран было особенно жестоким. Только через несколько дней Израиль нанес Тегерану больший вред, чем иракский диктатор Саддам Хусейн за всю свою восьмилетнюю войну против Ирана.

В то же время отмечается в материале, похоже, Иран уже вышел из первоначального шока и реорганизовался, чтобы наносить ежедневные контрудары по Израилю.

По словам иранских чиновников, чиновники Ирана готовятся к разным последствиям, поскольку война обостряется, а президент США Дональд Трамп медлит с решением о том, стоит ли вступать в нее.

Страх перед смертью в Иране настолько сильный, говорят чиновники, что разведка запретила чиновникам и военным командирам использовать мобильные телефоны и любые другие электронные средства связи. Также им велено оставаться под землей.

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