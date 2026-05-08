AirPods із вбудованими камерами вже на етапі тестування

Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними авторитетного інсайдера Марка Гурмана, компанія Apple вже розпочала процес тестів довгоочікуваних AirPods із вбудованими камерами. Ба більше, стартувала підготовка до їхнього масового виробництва. 

  • Найімовірніше, новинка отримає назву AirPods Ultra.
  • Її презентація вже запланована на вересень 2026 року.

Нові AirPods від Apple — що про них відомо

За словами інсайдера, прототипи навушників наразі знаходяться на етапі Design Validation Test — тобто вони вже дуже близькі до старту масового виробництва.

Що важливо розуміти, камери у цих AirPods не призначені для фото чи відеозйомки.

Їхнє ключове завдання полягає в обробці низькороздільних візуальних даних для ШІ-функцій Siri.

До прикладу, можна буде поцікавитися в Siri, що приготувати з продуктів перед собою, або дуже швидко отримати навігаційні підказки на основі оточення.

Ба більше, вказано, що ця модель буде зовнішньо нагадувати AirPods Pro 3, однак буде оснащена довшими ніжками через додаткові компоненти камер.

Цілком імовірно, новинка також отримає невеликий LED-індикатор — він показуватиме, коли візуальні дані надсилаються у хмару.

Презентація AirPods із камерами запланована на вересень 2026 року. До слова, Apple планує назвати ці навушники AirPods Ultra.

