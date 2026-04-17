Apple готується підкорити ринок дуже дешевим комп'ютером Mac Neo
Apple готується підкорити ринок дуже дешевим комп'ютером Mac Neo

Міні-комп'ютер Mac Neo - що про нього відомо
За словами анонімних джерел, компанія Apple уже незабаром має намір представити бюджетний міні-комп'ютер Mac Neo. Він буде створений для реалізації важливих повсякденних завдань у мережі інтернет та поза його межами.

  • Нещодавно Apple представила свій найбюджетніший смартфон iPhone 17e.
  • Також відомо, що компанія готує наймасштабніший редизайн iPhone "за всю історію".

Міні-комп'ютер Mac Neo — що про нього відомо

Як вдалося дізнатися інсайдерам, новинку розробляють на базі мобільного процесора Apple A19 Pro.

Фактично він є аналогом того, що стоїть в iPhone 17 Pro, пише news.mydrivers.com.

Згідно з останніми даним, обсяг оперативної пам'яті сягне 12 ГБ, а енергоспоживання — близько 35 Вт.

Команда Apple налаштована зробити цей комп'ютер максимально компактний — приблизно на рівні Apple TV 4K.

Що стосується корпусу, то він буде пластиковим, з яскравими варіантами забарвлення.

Набір інтерфейсів буде включати два порти USB-C з пропускною здатністю до 10 Гбіт/с. Головною перевагою Mac Neo може стати його ціна — близько 299 доларів (~13 000 грн), що істотно нижче стартової вартості Mac mini, яка становить $599 (~26 000 грн), і на одному рівні з флагманськими навушниками AirPods. Запуск може відбутися вже наступного року.

Журналісти озвучили припущення, що Mac Neo буде представлений на тлі успіху MacBook Neo, який теж побудований на базі мобільного чипсету.

