Apple готується підкорити ринок дуже дешевим комп'ютером Mac Neo

За словами анонімних джерел, компанія Apple уже незабаром має намір представити бюджетний міні-комп'ютер Mac Neo. Він буде створений для реалізації важливих повсякденних завдань у мережі інтернет та поза його межами.
Головні тези:
- Нещодавно Apple представила свій найбюджетніший смартфон iPhone 17e.
- Також відомо, що компанія готує наймасштабніший редизайн iPhone "за всю історію".
Міні-комп'ютер Mac Neo — що про нього відомо
Як вдалося дізнатися інсайдерам, новинку розробляють на базі мобільного процесора Apple A19 Pro.
Фактично він є аналогом того, що стоїть в iPhone 17 Pro, пише news.mydrivers.com.
Згідно з останніми даним, обсяг оперативної пам'яті сягне 12 ГБ, а енергоспоживання — близько 35 Вт.
Команда Apple налаштована зробити цей комп'ютер максимально компактний — приблизно на рівні Apple TV 4K.
Що стосується корпусу, то він буде пластиковим, з яскравими варіантами забарвлення.
Журналісти озвучили припущення, що Mac Neo буде представлений на тлі успіху MacBook Neo, який теж побудований на базі мобільного чипсету.
