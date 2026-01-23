Apple нагадала власникам iPhone про "правило 95%"

Компанія Apple вирішила звернутися з офіційним попередженням до усіх власників iPhone та нагадати їм, як правильно потрібно заряждати ці смартфони. Йдеться про так зване "правило 95%", яка дає можливість продовжити термін служби батареї і уникнути її прискореного зносу.

"Правило 95%" доможе зберегти ваш iPhone

Як пояснили у Apple, заряджання смартфона до 100% прискорює знос літій-іонного акумулятора.

Що важливо розуміти, це призводить до хімічного і механічного напруження всередині батарейки.

Перші негативні наслідки можна побчаити уже за 1–2 роки активної експлуатації пристрою, пише SuperCardBlondie.

Саме тому компанія закликає власників iPhone не заряджати смартфони до повних 100 відсотків, а зупиняти зарядку приблизно на рівні 95%.

Цей, на перший погляд, банальний лайфхак дасть можливість мінімізувати знос батареї і збільшити її довговічність без помітного погіршення автономності.

Не можна також забувати про важливість використання офіційних сертифікованих зарядних пристроїв, адже дешеві "китайські" аналоги та кабелі можуть не відповідати стандартам безпеки.

Журналісти звертають увагу на те, що Apple створила спеціальну функцію Optimized Battery Charging в iOS – вона автоматично уповільнює зарядку, коли айфон досягає високих рівнів, щоб зберегти “здоров'я” акумулятора.