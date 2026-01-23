Apple напомнила владельцам iPhone "правило 95%"

Apple решила обратиться с официальным предупреждением ко всем владельцам iPhone и напомнить им, как правильно нужно заряжать эти смартфоны. Речь идет о так называемом "правиле 95%", которое позволяет продлить срок службы батареи и избежать ее ускоренного износа.

"Правило 95%" поможет сохранить ваш iPhone

Как заявили в Apple, подзарядка смартфона до 100% ускоряет износ литий-ионного аккумулятора.

Что важно понимать, это приводит к химическому и механическому напряжению внутри батарейки.

Первые негативные последствия можно увидеть уже через 1–2 года активной эксплуатации устройства, пишет SuperCardBlondie.

Именно поэтому компания призывает владельцев iPhone не заряжать смартфоны до 100 процентов, а останавливать зарядку примерно на уровне 95%.

Этот, на первый взгляд, банальный лайфхак позволит минимизировать износ батареи и увеличить ее долговечность без заметного ухудшения автономности.

Нельзя также забывать о важности использования официальных сертифицированных зарядных устройств, ведь дешевые "китайские" аналоги и кабели могут не соответствовать стандартам безопасности.

Журналисты обращают внимание на то, что Apple создала специальную функцию Optimized Battery Charging в iOS — она автоматически замедляет зарядку, когда айфон достигает высоких уровней, чтобы сохранить “здоровье” аккумулятора.