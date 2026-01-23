Apple напомнила владельцам iPhone "правило 95%"
Категория
Технологии
Дата публикации

Apple напомнила владельцам iPhone "правило 95%"

"Правило 95%" поможет сохранить ваш iPhone
Читати українською
Источник:  online.ua

Apple решила обратиться с официальным предупреждением ко всем владельцам iPhone и напомнить им, как правильно нужно заряжать эти смартфоны. Речь идет о так называемом "правиле 95%", которое позволяет продлить срок службы батареи и избежать ее ускоренного износа.

Главные тезисы

  • Apple призывает воспользоваться функцией Optimized Battery Charging.
  • Она поможет сохранить “здоровье” аккумулятора вашего смартфона.

"Правило 95%" поможет сохранить ваш iPhone

Как заявили в Apple, подзарядка смартфона до 100% ускоряет износ литий-ионного аккумулятора.

Что важно понимать, это приводит к химическому и механическому напряжению внутри батарейки.

Первые негативные последствия можно увидеть уже через 1–2 года активной эксплуатации устройства, пишет SuperCardBlondie.

Именно поэтому компания призывает владельцев iPhone не заряжать смартфоны до 100 процентов, а останавливать зарядку примерно на уровне 95%.

Этот, на первый взгляд, банальный лайфхак позволит минимизировать износ батареи и увеличить ее долговечность без заметного ухудшения автономности.

Нельзя также забывать о важности использования официальных сертифицированных зарядных устройств, ведь дешевые "китайские" аналоги и кабели могут не соответствовать стандартам безопасности.

Журналисты обращают внимание на то, что Apple создала специальную функцию Optimized Battery Charging в iOS — она автоматически замедляет зарядку, когда айфон достигает высоких уровней, чтобы сохранить “здоровье” аккумулятора.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ раскрыли размер "скромной" зарплаты главы Apple
Тим Кук не наживается на своей работе
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple кардинально изменит дизайн iPhone Pro
iPhone Pro ожидает масштабная трансформация
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple решила изменить график выпуска iPhone — что известно
Что известно о планах Apple

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?