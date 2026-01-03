Apple решила изменить график выпуска iPhone — что известно
Apple решила изменить график выпуска iPhone — что известно

Источник:  MacRumors

Как удалось узнать инсайдерам, компания Apple намерена сменить традиционный график выпуска iPhone. Прежде всего, речь идет о разделении запуска iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

  • В 2026 году на рынок выйдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold.
  • Также Apple расширит свою линейку, выпустив первый складной iPhone.

Согласно данным издания MacRumors, в 2026 году на рынок выйдут только три модели нового поколения:

  1. iPhone 18 Pro,

  2. iPhone 18 Pro Max,

  3. долгожданная "раскладушка" iPhone Fold.

Анонимные источники утверждают, что от Pro-моделей не стоит ожидать кардинальных изменений в дизайне.

Базовый iPhone 18, как ожидается, будет отложен до весны 2027 вместе с iPhone Air 2 и более доступным iPhone 18e. Такое решение было принято как из-за большого успеха базового iPhone 17, так и желания не перегружать потребителей большим количеством новых моделей.

Следует обратить внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день актуальная линейка iPhone состоит из 5 устройств.

Однако остались ждать не так уж долго, ведь пользователей ждет первый в истории складной айфон.

Ассортимент моделей станет еще шире и чтобы покупатели не терялись среди такого разнообразия, компания хочет так часто проводить релизы, — объясняют инсайдеры.

