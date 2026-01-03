Apple решила изменить график выпуска iPhone — что известно

Как удалось узнать инсайдерам, компания Apple намерена сменить традиционный график выпуска iPhone. Прежде всего, речь идет о разделении запуска iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.
Главные тезисы
- В 2026 году на рынок выйдут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold.
- Также Apple расширит свою линейку, выпустив первый складной iPhone.
Что известно о планах Apple
Согласно данным издания MacRumors, в 2026 году на рынок выйдут только три модели нового поколения:
iPhone 18 Pro,
iPhone 18 Pro Max,
долгожданная "раскладушка" iPhone Fold.
Анонимные источники утверждают, что от Pro-моделей не стоит ожидать кардинальных изменений в дизайне.
Следует обратить внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день актуальная линейка iPhone состоит из 5 устройств.
Однако остались ждать не так уж долго, ведь пользователей ждет первый в истории складной айфон.
