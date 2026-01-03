Apple вирішила змінити графік випуску iPhone — що відомо

Як вдалося дізнатися інсайдерам, компанія Apple має намір змінити традиційний графік випуску iPhone. Насамперед йдеться про розділення запуску iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.
Головні тези:
- У 2026 році на ринок вийдуть iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Fold.
- Також Apple розширить свою лінійку, випустивши перший складаний iPhone.
Що відомо про плани Apple
Згідно з даними видання MacRumors, у 2026 році на ринок вийдуть лише три моделі нового покоління:
iPhone 18 Pro,
iPhone 18 Pro Max,
довгоочікувана "розкладачка" iPhone Fold.
Анонімні джерела стверджують, що від Pro-моделей цьогоріч не варто очікувати кардинальних змін у дизайні.
Варто звернути увагу на те, що станом на сьогодні актуальна лінійка iPhone складається з 5 пристроїв.
Однак залишилися чекати не так вже й довго, адже на користувачів чекає перший в історії складаний айфон.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-