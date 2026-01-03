Apple вирішила змінити графік випуску iPhone — що відомо

Як вдалося дізнатися інсайдерам, компанія Apple має намір змінити традиційний графік випуску iPhone. Насамперед йдеться про розділення запуску iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

Що відомо про плани Apple

Згідно з даними видання MacRumors, у 2026 році на ринок вийдуть лише три моделі нового покоління:

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, довгоочікувана "розкладачка" iPhone Fold.

Анонімні джерела стверджують, що від Pro-моделей цьогоріч не варто очікувати кардинальних змін у дизайні.

Базовий iPhone 18, як очікується, буде відкладений до весни 2027 року разом з iPhone Air 2 і більш доступним iPhone 18e. Таке рішення було ухвалено як через великий успіх базового iPhone 17, так і бажання не перевантажувати споживачів великою кількістю нових моделей. Поширити

Варто звернути увагу на те, що станом на сьогодні актуальна лінійка iPhone складається з 5 пристроїв.

Однак залишилися чекати не так вже й довго, адже на користувачів чекає перший в історії складаний айфон.