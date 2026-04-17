Apple готовится покорить рынок очень дешевым компьютером Mac Neo
Мини-компьютер Mac Neo – что о нем известно
Источник:  online.ua

По словам анонимных источников, компания Apple уже в ближайшим будущем намерена представить бюджетный мини-компьютер Mac Neo. Он будет создан для реализации важных повседневных задач в сети Интернет и за ее пределами.

Главные тезисы

  • Недавно Apple представила свой самый бюджетный смартфон iPhone 17e.
  • Также известно, что компания готовит самый масштабный редизайн iPhone "за всю историю".

Мини-компьютер Mac Neo — что о нем известно

Как удалось узнать инсайдерам, новинку разрабатывают на базе мобильного процессора Apple A19 Pro.

Фактически он является аналогом того, что стоит в iPhone 17 Pro, пишет news.mydrivers.com.

Согласно последним данным, объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а энергопотребление — около 35 Вт.

Команда Apple настроена сделать этот компьютер максимально компактным — примерно на уровне Apple TV 4K.

Что касается корпуса, то он будет пластиковым, с яркими вариантами расцветки.

Набор интерфейсов будет включать в себя два порта USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Главным преимуществом Mac Neo может стать его цена — около 299 долларов (~13 000 грн), что существенно ниже стартовой стоимости Mac mini, составляющей $599 (~26 000 грн), и на одном уровне с флагманскими наушниками AirPods. Запуск может состояться уже в следующем году.

Журналисты озвучили предположение, что Mac Neo будет представлен на фоне успеха MacBook Neo, тоже построенного на базе мобильного чипсета.

