Apple готовится покорить рынок очень дешевым компьютером Mac Neo

По словам анонимных источников, компания Apple уже в ближайшим будущем намерена представить бюджетный мини-компьютер Mac Neo. Он будет создан для реализации важных повседневных задач в сети Интернет и за ее пределами.
Главные тезисы
- Недавно Apple представила свой самый бюджетный смартфон iPhone 17e.
- Также известно, что компания готовит самый масштабный редизайн iPhone "за всю историю".
Мини-компьютер Mac Neo — что о нем известно
Как удалось узнать инсайдерам, новинку разрабатывают на базе мобильного процессора Apple A19 Pro.
Фактически он является аналогом того, что стоит в iPhone 17 Pro, пишет news.mydrivers.com.
Согласно последним данным, объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а энергопотребление — около 35 Вт.
Команда Apple настроена сделать этот компьютер максимально компактным — примерно на уровне Apple TV 4K.
Что касается корпуса, то он будет пластиковым, с яркими вариантами расцветки.
Журналисты озвучили предположение, что Mac Neo будет представлен на фоне успеха MacBook Neo, тоже построенного на базе мобильного чипсета.
