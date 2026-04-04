Действия Apple могут привести к дефициту мобильной оперативной памяти

Как утверждает известный инсайдер Jukan, в 2026 году Apple решила претворить в жизнь агрессивную стратегию закупок мобильной оперативной памяти. По мнению компании, такой подход поможет ей обойти всех возможных конкурентов.

Что известно о новом плане Apple

По словам инсайдера, ключевая цель компании в настоящее время — спровоцировать искусственный дефицит мобильной оперативной памяти.

Фактически это позволит ограничить доступ конкурентов к критически важным компонентам.

Если команда Apple действительно сможет реализовать свой коварный план, то у других производителей смартфонов будут серьезные проблемы в процессе выпуска своих устройств.

Подобная стратегия является частью долгосрочного плана Apple: даже если в краткосрочной перспективе компания начнет терять деньги, в будущем это поможет iPhone оставаться более привлекательным и доступными по сравнению с устройствами других брендов.

Не так давно Тим Кук публично признал, что именно дефицит чипов памяти и ограниченные мощности TSMC по выпуску 3-нм чипов являются одними из главных помех на пути компании.

Журналисты узнали о том, что Apple может начать покупать память у китайских YMTC и CXMT.

Это позволит сократить зависимость от Samsung на фоне роста цен на компоненты.