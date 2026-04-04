Действия Apple могут привести к дефициту мобильной оперативной памяти

Как утверждает известный инсайдер Jukan, в 2026 году Apple решила претворить в жизнь агрессивную стратегию закупок мобильной оперативной памяти. По мнению компании, такой подход поможет ей обойти всех возможных конкурентов.
Главные тезисы
- Apple готова "давить" конкурентов всеми возможными способами.
- Компания может начать покупать память даже у китайских YMTC и CXMT.
Что известно о новом плане Apple
По словам инсайдера, ключевая цель компании в настоящее время — спровоцировать искусственный дефицит мобильной оперативной памяти.
Фактически это позволит ограничить доступ конкурентов к критически важным компонентам.
Если команда Apple действительно сможет реализовать свой коварный план, то у других производителей смартфонов будут серьезные проблемы в процессе выпуска своих устройств.
Не так давно Тим Кук публично признал, что именно дефицит чипов памяти и ограниченные мощности TSMC по выпуску 3-нм чипов являются одними из главных помех на пути компании.
Журналисты узнали о том, что Apple может начать покупать память у китайских YMTC и CXMT.
Это позволит сократить зависимость от Samsung на фоне роста цен на компоненты.
