Дії Apple можуть призвести до дефіциту мобільної оперативної пам'яті
Як стверджує відомий інсайдер Jukan, у 2026 році Apple вирішила втілити в життя агресивну стратегію закупівель мобільної оперативної пам'яті. На переконання компанії, такий підхід допоможе їй обійти усіх можливих конкурентів.

Головні тези:

  • Apple готова “душити” конкурентів усіма можливими способами.
  • Компанія може почати купувати пам'ять навіть у китайських YMTC і CXMT.

Що відомо про новий план Apple

За словами інсайдера, ключова мета компанії наразі — спровокувати штучний дефіцит мобільної оперативної пам'яті.

Фактично це дасть можливість обмежити доступ конкурентів до критично важливих компонентів.

Якщо команда Apple дійсно зможе реалізувати свій підступний план, то інші виробники смартфонів матимуть серйозні проблеми у процесі випуску своїх пристроїв.

Подібна стратегія є частиною довгострокового плану Apple: навіть якщо в короткостроковій перспективі компанія почне втрачати гроші, в майбутньому це допоможе iPhone залишатися більш привабливим і доступним продуктом у порівнянні з пристроями інших брендів.

Не так давно Тім Кук публічно визнав, що саме дефіцит чіпів пам'яті та обмежені потужності TSMC з випуску 3-нм чіпів є одними з головних перешкод на шляху компанії.

Журналісти дізналися про те, що Apple може почати купувати пам'ять у китайських YMTC і CXMT

Це дасть можливість скоротити залежність від Samsung на тлі зростання цін на компоненти.

