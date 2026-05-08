AirPods со встроенными камерами уже на этапе тестирования
Источник:  Bloomberg

Согласно данным авторитетного инсайдера Марка Гурмана, компания Apple уже начала процесс тестов долгожданных AirPods со встроенными камерами. Более того, стартовала подготовка к их массовому производству.

Главные тезисы

  • Вероятнее всего, новинка получит название AirPods Ultra.
  • Ее презентация уже намечена на сентябрь 2026 года.

По словам инсайдера, прототипы наушников находятся на этапе Design Validation Test — то есть они уже очень близки к старту массового производства.

Что важно понимать, камеры этих AirPods не предназначены для фото или видеосъемки.

Их главная задача заключается в обработке низкораздельных визуальных данных для ИИ-функций Siri.

К примеру, можно будет поинтересоваться у Siri, что приготовить из продуктов перед собой, или очень быстро получить навигационные подсказки.

Более того, указано, что эта модель будет внешне напоминать AirPods Pro 3, однако будет оснащена более длинными ножками через дополнительные компоненты камер.

По всей вероятности, новинка также получит небольшой LED-индикатор — он будет показывать, когда визуальные данные отправляются в облако.

Презентация AirPods с камерами намечена на сентябрь 2026 года. К слову, Apple планирует назвать эти наушники AirPods Ultra.

