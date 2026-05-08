AirPods со встроенными камерами уже на этапе тестирования

Согласно данным авторитетного инсайдера Марка Гурмана, компания Apple уже начала процесс тестов долгожданных AirPods со встроенными камерами. Более того, стартовала подготовка к их массовому производству.

Новые AirPods от Apple — что о них известно

По словам инсайдера, прототипы наушников находятся на этапе Design Validation Test — то есть они уже очень близки к старту массового производства.

Что важно понимать, камеры этих AirPods не предназначены для фото или видеосъемки.

Их главная задача заключается в обработке низкораздельных визуальных данных для ИИ-функций Siri.

К примеру, можно будет поинтересоваться у Siri, что приготовить из продуктов перед собой, или очень быстро получить навигационные подсказки.

Более того, указано, что эта модель будет внешне напоминать AirPods Pro 3, однако будет оснащена более длинными ножками через дополнительные компоненты камер.

По всей вероятности, новинка также получит небольшой LED-индикатор — он будет показывать, когда визуальные данные отправляются в облако.