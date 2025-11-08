Академія звукозапису США оголосила номінантів премії "Ґреммі-2026"
Академія звукозапису США оголосила номінантів премії "Ґреммі-2026"

"Ґреммі-2026"
Джерело:  Grammy

Американська академія звукозапису оголосила номінантів 68-ї щорічної премії "Ґреммі", яка відбудеться 1 лютого 2026 року у Лос-Анджелесі.

Головні тези:

  • Лідером за кількістю номінацій на премію “Ґреммі-2026” став американський репер Кендрік Ламар з 9 номінаціями.
  • Цього року у премії вперше були номіновані Південнокорейська співачка Розе, гурт Huntr/x та інші.
  • Тейлор Свіфт уперше з 2006 року не отримала номінацію на “Ґреммі” через випуск альбому пізніше терміну.

Хто з музикантів потрапив до номінацій "Ґреммі-2026"

У 2026 році лідером за кількістю номінацій став американський репер Кендрік Ламар — їх у нього 9.

По сім номінацій мають Леді Ґаґа, Джек Антонофф та Cirkut. Шість номінацій у Bad Bunny та Сабріни Карпентер.

Цікаво, що ні Ламар, ні Гага жодного разу не вигравали "Ґреммі" за найкращий альбом року, хоча були номіновані п’ять разів.

Вперше з 2006 року Тейлор Свіфт не номінували на "Ґреммі", оскільки її альбом "The Life of a Showgirl" випустили пізніше останнього терміну для участі у церемонії 2026 року.

Південнокорейська співачка Розе, гурт Huntr/x із мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", Еддісон Рей, Зара Ларсон, Лола Янґ та Katseye були номіновані на премію вперше.

Претенденти в номінації "Альбом року":

  • Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

  • Swag, Джастін Бібер

  • Man’s Best Friend, Сабріна Карпентер

  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

  • Mayhem, Леді Ґаґа

  • GNX, Кендрік Ламар

  • Mutt, Леон Дж. Томас III

  • Chromakopia, Tyler, the Creator

Номінанти на відзнаку "Запис року":

  • DtMF, Bad Bunny

  • Manchild, Сабріна Карпентер

  • Anxiety, Doechii

  • Wildflower, Біллі Айліш

  • Abracadabra, Леді Ґаґа

  • Luther, Кендрік Ламар та SZA

  • The Subway, Чаппел Роан

  • APT., Розе і Бруно Марс

Претенденти в номінації "Пісня року":

  • Abracadabra, Леді Ґаґа

  • Anxiety, Doechii

  • APT., Розе та Бруно Марс

  • DtMF, Bad Bunny

  • Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x

  • Luther, Кендрік Ламар та SZA

  • Manchild, Сабріна Карпентер

  • Wildflower, Біллі Айліш

Еддісон Рей

Номінанти на відзнаку "Найкращий новий артист / артистка":

  • Олівія Дін

  • Katseye

  • The Marias

  • Еддісон Рей

  • Sombr

  • Леон Дж. Томас III

  • Алекс Воррен

  • Лола Янґ

Претенденти в номінації "Найкращий вокальний попальбом":

  • Swag, Джастін Бібер

  • Man’s Best Friend, Сабріна Карпентер

  • Something Beautiful, Майлі Сайрус

  • Mayhem, Леді Ґаґа

  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), Тедді Свімз

Чаппел Роан

Номінанти на відзнаку "Найкращий сольний попперформанс":

  • Daisies, Джастін Бібер

  • Manchild, Сабріна Карпентер

  • Disease, Леді Ґаґа

  • The Subway, Чаппел Роан

  • Messy, Лола Янґ

  • Найкращий попвиступ гурту або дуету:

  • Defying Gravity, Синтія Еріво та Аріана Ґранде

  • Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x

  • Gabriela, Katseye

  • APT., Розе і Бруно Марс

  • 30 For 30, SZA та Кендрік Ламар

Linkin Park

Найкращий рок-альбом:

  • Private Music, Deftones

  • I Quit, Haim

  • From Zero, Linkin Park

  • Never Enough, Turnstile

  • Idols, Yungblud

Найкращий реп-альбом:

  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

  • Glorious, GloRilla

  • God Does Like Ugly, JID

  • GNX, Кендрік Ламар

  • Chromakopia, Tyler, the Creator

Найкращий R&B-альбом:

  • Beloved, Giveon

  • Why Not More?, Коко Джонс

  • The Crown, Ледісі

  • Escape Room, Теяна Тейлор

  • Mutt, Леон Дж. Томас III

Найкращий музичний саундтрек до візуальних медіа:

  • As Alive as You Need Me to Be (з "Трон: Арес"), Nine Inch Nails

  • Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x

  • I Lied to You (з "Грішників"), Майлз Кейтон

  • Never Too Late (з фільму "Елтон Джон: Ніколи не надто пізно"), Елтон Джон та Бренді Карлайл

  • Pale, Pale Moon (з "Грішників"), Джеймі Ловсон

  • Sinners (з "Грішників"), Род Вейв

