Академія звукозапису США оголосила номінантів премії "Ґреммі-2026"

Американська академія звукозапису оголосила номінантів 68-ї щорічної премії "Ґреммі", яка відбудеться 1 лютого 2026 року у Лос-Анджелесі.

Хто з музикантів потрапив до номінацій "Ґреммі-2026"

У 2026 році лідером за кількістю номінацій став американський репер Кендрік Ламар — їх у нього 9.

По сім номінацій мають Леді Ґаґа, Джек Антонофф та Cirkut. Шість номінацій у Bad Bunny та Сабріни Карпентер.

Цікаво, що ні Ламар, ні Гага жодного разу не вигравали "Ґреммі" за найкращий альбом року, хоча були номіновані п’ять разів.

Вперше з 2006 року Тейлор Свіфт не номінували на "Ґреммі", оскільки її альбом "The Life of a Showgirl" випустили пізніше останнього терміну для участі у церемонії 2026 року.

Південнокорейська співачка Розе, гурт Huntr/x із мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", Еддісон Рей, Зара Ларсон, Лола Янґ та Katseye були номіновані на премію вперше.

Претенденти в номінації "Альбом року":

Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

Swag, Джастін Бібер

Man’s Best Friend, Сабріна Карпентер

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem, Леді Ґаґа

GNX, Кендрік Ламар

Mutt, Леон Дж. Томас III

Chromakopia, Tyler, the Creator

Номінанти на відзнаку "Запис року":

DtMF, Bad Bunny

Manchild, Сабріна Карпентер

Anxiety, Doechii

Wildflower, Біллі Айліш

Abracadabra, Леді Ґаґа

Luther, Кендрік Ламар та SZA

The Subway, Чаппел Роан

APT., Розе і Бруно Марс

Претенденти в номінації "Пісня року":

Abracadabra, Леді Ґаґа

Anxiety, Doechii

APT., Розе та Бруно Марс

DtMF, Bad Bunny

Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x

Luther, Кендрік Ламар та SZA

Manchild, Сабріна Карпентер

Wildflower, Біллі Айліш

Еддісон Рей

Номінанти на відзнаку "Найкращий новий артист / артистка":

Олівія Дін

Katseye

The Marias

Еддісон Рей

Sombr

Леон Дж. Томас III

Алекс Воррен

Лола Янґ

Претенденти в номінації "Найкращий вокальний попальбом":

Swag, Джастін Бібер

Man’s Best Friend, Сабріна Карпентер

Something Beautiful, Майлі Сайрус

Mayhem, Леді Ґаґа

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), Тедді Свімз

Чаппел Роан

Номінанти на відзнаку "Найкращий сольний попперформанс":

Daisies, Джастін Бібер

Manchild, Сабріна Карпентер

Disease, Леді Ґаґа

The Subway, Чаппел Роан

Messy, Лола Янґ

Найкращий попвиступ гурту або дуету:

Defying Gravity, Синтія Еріво та Аріана Ґранде

Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x

Gabriela, Katseye

APT., Розе і Бруно Марс

30 For 30, SZA та Кендрік Ламар

Linkin Park

Найкращий рок-альбом:

Private Music, Deftones

I Quit, Haim

From Zero, Linkin Park

Never Enough, Turnstile

Idols, Yungblud

Найкращий реп-альбом:

Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

Glorious, GloRilla

God Does Like Ugly, JID

GNX, Кендрік Ламар

Chromakopia, Tyler, the Creator

Найкращий R&B-альбом:

Beloved, Giveon

Why Not More?, Коко Джонс

The Crown, Ледісі

Escape Room, Теяна Тейлор

Mutt, Леон Дж. Томас III

Найкращий музичний саундтрек до візуальних медіа: