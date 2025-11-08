Академія звукозапису США оголосила номінантів премії "Ґреммі-2026"

Американська академія звукозапису оголосила номінантів 68-ї щорічної премії "Ґреммі", яка відбудеться 1 лютого 2026 року у Лос-Анджелесі.
Головні тези:
- Лідером за кількістю номінацій на премію “Ґреммі-2026” став американський репер Кендрік Ламар з 9 номінаціями.
- Цього року у премії вперше були номіновані Південнокорейська співачка Розе, гурт Huntr/x та інші.
- Тейлор Свіфт уперше з 2006 року не отримала номінацію на “Ґреммі” через випуск альбому пізніше терміну.
Хто з музикантів потрапив до номінацій "Ґреммі-2026"
У 2026 році лідером за кількістю номінацій став американський репер Кендрік Ламар — їх у нього 9.
По сім номінацій мають Леді Ґаґа, Джек Антонофф та Cirkut. Шість номінацій у Bad Bunny та Сабріни Карпентер.
Цікаво, що ні Ламар, ні Гага жодного разу не вигравали "Ґреммі" за найкращий альбом року, хоча були номіновані п’ять разів.
Вперше з 2006 року Тейлор Свіфт не номінували на "Ґреммі", оскільки її альбом "The Life of a Showgirl" випустили пізніше останнього терміну для участі у церемонії 2026 року.
Південнокорейська співачка Розе, гурт Huntr/x із мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів", Еддісон Рей, Зара Ларсон, Лола Янґ та Katseye були номіновані на премію вперше.
Претенденти в номінації "Альбом року":
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Swag, Джастін Бібер
Man’s Best Friend, Сабріна Карпентер
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem, Леді Ґаґа
GNX, Кендрік Ламар
Mutt, Леон Дж. Томас III
Chromakopia, Tyler, the Creator
Номінанти на відзнаку "Запис року":
DtMF, Bad Bunny
Manchild, Сабріна Карпентер
Anxiety, Doechii
Wildflower, Біллі Айліш
Abracadabra, Леді Ґаґа
Luther, Кендрік Ламар та SZA
The Subway, Чаппел Роан
APT., Розе і Бруно Марс
Претенденти в номінації "Пісня року":
Abracadabra, Леді Ґаґа
Anxiety, Doechii
APT., Розе та Бруно Марс
DtMF, Bad Bunny
Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x
Luther, Кендрік Ламар та SZA
Manchild, Сабріна Карпентер
Wildflower, Біллі Айліш
Номінанти на відзнаку "Найкращий новий артист / артистка":
Олівія Дін
Katseye
The Marias
Еддісон Рей
Sombr
Леон Дж. Томас III
Алекс Воррен
Лола Янґ
Претенденти в номінації "Найкращий вокальний попальбом":
Swag, Джастін Бібер
Man’s Best Friend, Сабріна Карпентер
Something Beautiful, Майлі Сайрус
Mayhem, Леді Ґаґа
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), Тедді Свімз
Номінанти на відзнаку "Найкращий сольний попперформанс":
Daisies, Джастін Бібер
Manchild, Сабріна Карпентер
Disease, Леді Ґаґа
The Subway, Чаппел Роан
Messy, Лола Янґ
Найкращий попвиступ гурту або дуету:
Defying Gravity, Синтія Еріво та Аріана Ґранде
Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x
Gabriela, Katseye
APT., Розе і Бруно Марс
30 For 30, SZA та Кендрік Ламар
Найкращий рок-альбом:
Private Music, Deftones
I Quit, Haim
From Zero, Linkin Park
Never Enough, Turnstile
Idols, Yungblud
Найкращий реп-альбом:
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
Glorious, GloRilla
God Does Like Ugly, JID
GNX, Кендрік Ламар
Chromakopia, Tyler, the Creator
Найкращий R&B-альбом:
Beloved, Giveon
Why Not More?, Коко Джонс
The Crown, Ледісі
Escape Room, Теяна Тейлор
Mutt, Леон Дж. Томас III
Найкращий музичний саундтрек до візуальних медіа:
As Alive as You Need Me to Be (з "Трон: Арес"), Nine Inch Nails
Golden (з мультфільму "Кейпоп-мисливиці на демонів"), Huntr/x
I Lied to You (з "Грішників"), Майлз Кейтон
Never Too Late (з фільму "Елтон Джон: Ніколи не надто пізно"), Елтон Джон та Бренді Карлайл
Pale, Pale Moon (з "Грішників"), Джеймі Ловсон
Sinners (з "Грішників"), Род Вейв
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-