Академия звукозаписи США объявила номинантов премии "Грэмми-2026"

Американская академия звукозаписи объявила номинантов 68-й ежегодной премии "Грэмми", которая состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.
Главные тезисы
- Кендрик Ламар является лидером по количеству номинаций на премию 'Грэмми-2026' с 9 участием.
- Среди новичков в номинациях – Южнокорейская певица Розе и группа Huntr/x.
- Тейлор Свифт впервые с 2006 года не получила номинацию на “Грэмми” из-за выпуска альбома позже срока участия.
Кто из музыкантов попал в номинации "Грэмми-2026"
В 2026 году лидером по количеству номинаций стал американский рэпер Кендрик Ламар – их у него 9.
По семь номинаций есть Леди Гага, Джек Антонофф и Cirkut. Шесть номинаций в Bad Bunny и Сабрины Карпентер.
Интересно, что ни Ламар, ни Гага ни разу не выигрывали Грэмми за лучший альбом года, хотя были номинированы пять раз.
Впервые с 2006 года Тейлор Свифт не номинировали на Грэмми, поскольку ее альбом The Life of a Showgirl выпустили позже последнего срока для участия в церемонии 2026 года.
Южнокорейская певица Розе, группа Huntr/x из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов", Эддисон Рэй, Зара Ларсон, Лола Янг и Katseye были номинированы на премию впервые.
Претенденты в номинации "Альбом года":
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Swag, Джастин Бибер
Man's Best Friend, Сабрина Карпентер
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem, Леди Гага
GNX, Кендрик Ламар
Мутт, Леон Дж. Томас III
Chromakopia, Tyler, the Creator
Номинанты в знак отличия "Запись года":
DtMF, Bad Bunny
Manchild, Сабрина Карпентер
Anxiety, Doechii
Wildflower, Билли Айлиш
Abracadabra, Леди Гага
Luther, Кендрик Ламар и SZA
The Subway, Чаппел Роан
APT., Розе и Бруно Марс
Претенденты в номинации "Песня года":
Abracadabra, Леди Гага
Anxiety, Doechii
APT., Розе и Бруно Марс
DtMF, Bad Bunny
Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов"), Huntr/x
Luther, Кендрик Ламар и SZA
Manchild, Сабрина Карпентер
Wildflower, Билли Айлиш
Номинанты награды "Лучший новый артист / артистка":
Оливия Дин
Katseye
The Marias
Эддисон Рэй
Sombr
Леон Дж. Томас III
Алекс Уоррен
Лола Янг
Претенденты в номинации "Лучший вокальный пострел":
Swag, Джастин Бибер
Man's Best Friend, Сабрина Карпентер
Something Beautiful, Майли Сайрус
Mayhem, Леди Гага
I've Tried Everything But Therapy (Part 2), Тедди Свимз
Номинанты награды "Лучший сольный попперформанс":
Daisies, Джастин Бибер
Manchild, Сабрина Карпентер
Disease, Леди Гага
The Subway, Чаппел Роан
Messy, Лола Янг
Лучшее попвыступление группы или дуэта:
Defying Gravity, Синтия Эриво и Ариана Гранде
Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов"), Huntr/x
Gabriela, Katseye
APT., Розе и Бруно Марс
30 For 30, SZA и Кендрик Ламар
Лучший рок-альбом:
Private Music, Deftones
I Quit, Haim
От Zero, Linkin Park
Never Enough, Турнстиль
Idols, Yungblud
Лучший рэп-альбом:
Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice
Glorious, GloRilla
God Does Like Ugly, JID
GNX, Кендрик Ламар
Chromakopia, Tyler, the Creator
Лучший R&B-альбом:
Beloved, Giveon
Why Not More?, Коко Джонс
The Crown, Ледиси
Escape Room, Теяна Тейлор
Мутт, Леон Дж. Томас III
Лучший музыкальный саундтрек к визуальным медиа:
As Alive as You Need Me to Be (с "Трон: Арес"), Nine Inch Nails
Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов"), Huntr/x
I Lied to You (из "Грешников"), Майлз Кейтон
Never Too Late (из фильма "Элтон Джон: Никогда не слишком поздно"), Элтон Джон и Бренди Карлайл
Pale, Pale Moon (из "Грешников"), Джейми Ловсон
Sinners (из "Грешников"), Род Вэйв
