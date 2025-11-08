Академия звукозаписи США объявила номинантов премии "Грэмми-2026"
Академия звукозаписи США объявила номинантов премии "Грэмми-2026"

"Грэмми-2026"
Источник:  Grammy

Американская академия звукозаписи объявила номинантов 68-й ежегодной премии "Грэмми", которая состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Главные тезисы

  • Кендрик Ламар является лидером по количеству номинаций на премию 'Грэмми-2026' с 9 участием.
  • Среди новичков в номинациях – Южнокорейская певица Розе и группа Huntr/x.
  • Тейлор Свифт впервые с 2006 года не получила номинацию на “Грэмми” из-за выпуска альбома позже срока участия.

Кто из музыкантов попал в номинации "Грэмми-2026"

В 2026 году лидером по количеству номинаций стал американский рэпер Кендрик Ламар – их у него 9.

По семь номинаций есть Леди Гага, Джек Антонофф и Cirkut. Шесть номинаций в Bad Bunny и Сабрины Карпентер.

Интересно, что ни Ламар, ни Гага ни разу не выигрывали Грэмми за лучший альбом года, хотя были номинированы пять раз.

Впервые с 2006 года Тейлор Свифт не номинировали на Грэмми, поскольку ее альбом The Life of a Showgirl выпустили позже последнего срока для участия в церемонии 2026 года.

Южнокорейская певица Розе, группа Huntr/x из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов", Эддисон Рэй, Зара Ларсон, Лола Янг и Katseye были номинированы на премию впервые.

Претенденты в номинации "Альбом года":

  • Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

  • Swag, Джастин Бибер

  • Man's Best Friend, Сабрина Карпентер

  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

  • Mayhem, Леди Гага

  • GNX, Кендрик Ламар

  • Мутт, Леон Дж. Томас III

  • Chromakopia, Tyler, the Creator

Номинанты в знак отличия "Запись года":

  • DtMF, Bad Bunny

  • Manchild, Сабрина Карпентер

  • Anxiety, Doechii

  • Wildflower, Билли Айлиш

  • Abracadabra, Леди Гага

  • Luther, Кендрик Ламар и SZA

  • The Subway, Чаппел Роан

  • APT., Розе и Бруно Марс

Претенденты в номинации "Песня года":

  • Abracadabra, Леди Гага

  • Anxiety, Doechii

  • APT., Розе и Бруно Марс

  • DtMF, Bad Bunny

  • Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов"), Huntr/x

  • Luther, Кендрик Ламар и SZA

  • Manchild, Сабрина Карпентер

  • Wildflower, Билли Айлиш

Эддисон Рэй

Номинанты награды "Лучший новый артист / артистка":

  • Оливия Дин

  • Katseye

  • The Marias

  • Эддисон Рэй

  • Sombr

  • Леон Дж. Томас III

  • Алекс Уоррен

  • Лола Янг

Претенденты в номинации "Лучший вокальный пострел":

  • Swag, Джастин Бибер

  • Man's Best Friend, Сабрина Карпентер

  • Something Beautiful, Майли Сайрус

  • Mayhem, Леди Гага

  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2), Тедди Свимз

Чаппел Роан

Номинанты награды "Лучший сольный попперформанс":

  • Daisies, Джастин Бибер

  • Manchild, Сабрина Карпентер

  • Disease, Леди Гага

  • The Subway, Чаппел Роан

  • Messy, Лола Янг

  • Лучшее попвыступление группы или дуэта:

  • Defying Gravity, Синтия Эриво и Ариана Гранде

  • Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов"), Huntr/x

  • Gabriela, Katseye

  • APT., Розе и Бруно Марс

  • 30 For 30, SZA и Кендрик Ламар

Linkin Park

Лучший рок-альбом:

  • Private Music, Deftones

  • I Quit, Haim

  • От Zero, Linkin Park

  • Never Enough, Турнстиль

  • Idols, Yungblud

Лучший рэп-альбом:

  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

  • Glorious, GloRilla

  • God Does Like Ugly, JID

  • GNX, Кендрик Ламар

  • Chromakopia, Tyler, the Creator

Лучший R&B-альбом:

  • Beloved, Giveon

  • Why Not More?, Коко Джонс

  • The Crown, Ледиси

  • Escape Room, Теяна Тейлор

  • Мутт, Леон Дж. Томас III

Лучший музыкальный саундтрек к визуальным медиа:

  • As Alive as You Need Me to Be (с "Трон: Арес"), Nine Inch Nails

  • Golden (из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов"), Huntr/x

  • I Lied to You (из "Грешников"), Майлз Кейтон

  • Never Too Late (из фильма "Элтон Джон: Никогда не слишком поздно"), Элтон Джон и Бренди Карлайл

  • Pale, Pale Moon (из "Грешников"), Джейми Ловсон

  • Sinners (из "Грешников"), Род Вэйв

