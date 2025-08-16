Російський ринок акцій відреагував зниженням на підсумки переговорів між президентом США Дональдом Трампом і нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Негативні впливи на російський ринок акцій викликані результатами переговорів між Трампом та Путіним.
- Зниження цін акцій компаній, таких як “Газпром”, “Роснефть” та інші, призвело до значних втрат капіталізації.
- Підписаний Дональдом Трампом закон покладає зобов'язання на введення нових санкцій проти Росії у разі продовження втручання українського конфлікту.
Російські акції обвалилися через небажання Путіна закінчити війну проти України
Хоча Трамп заявив, що відкладає «на два-три тижні» запровадження санкцій проти Росії та її торговельних партнерів, індекс Мосбіржі на суботніх торгах впав на 2% і втратив 130 мільярдів рублів (понад 1,6 млрд дол) капіталізації.
Акції «Газпрому» подешевшали на 2,9%, «Роснефти» — на 2,6%, «Газпромнефти» — на 2,2%, а «Совкомфлоту» — майже на 3%.
На 1,5% впали акції російських держбанків — Сбербанку і ВТБ. Акції металургійних компаній втратили більше 2%: «Северсталь» подешевшала на 2,5%, НЛМК — на 3%, ГМК «Норникель» — на 2,6%. На 2,9% пішли вниз акції компанії «Аэрофлот».
Рубль також падає на форексі: курс долара зростає на 0,5%, до 80,15 рубля, а євро — на 0,9%, до 93,76 рубля.
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін 15 серпня провели переговори на Алясці у вузькому колі.
Пізніше він зазначив, що відкладе запровадження додаткових санкцій або інших «суворих заходів» для Росії, тому що зустріч з Путіним пройшла «дуже добре».
