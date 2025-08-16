Российский рынок акций отреагировал понижением на итоги переговоров между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Резкое снижение цен акций российских компаний, включая “Газпром” и “Роснефть”, связано с результатами переговоров между Трампом и Путиным.
- Подписание закона о возможности новых санкций против России усугубило панику на рынке и привело к значительным потерям капитализации.
- Инвесторы опасаются продолжения украинского конфликта и возможных санкций, что привело к падению акций и общей нестабильности российского рынка.
Российские акции обрушились из-за нежелания Путина закончить войну против Украины
Хотя Трамп заявил, что откладывает "на две-три недели" введение санкций против России и ее торговых партнеров, индекс Мосбиржи на субботних торгах упал на 2% и потерял 130 миллиардов рублей (свыше 1,6 млрд долл.) капитализации.
Акции "Газпрома" подешевели на 2,9%, "Роснефти" — на 2,6%, "Газпромнефти" — на 2,2%, а "Совкомфлота" — почти на 3%.
На 1,5% упали акции российских госбанков — Сбербанка и ВТБ. Акции металлургических компаний потеряли более 2%: Северсталь подешевела на 2,5%, НЛМК — на 3%, ГМК "Норникель" — на 2,6%. На 2,9% пошли вниз акции компании "Аэрофлот".
Рубль также падает на форексе: курс доллара растет на 0,5%, до 80,15 рубля, а евро — на 0,9%, до 93,76 рубля.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели 15 августа переговоры на Аляске в узком кругу.
Позже он отметил, что отложит введение дополнительных санкций или других «строгих мер» для России, потому что встреча с Путиным прошла «очень хорошо».
