Актор Джордж Клуні публічно посперечався з Дональдом Трампом
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Актор Джордж Клуні публічно посперечався з Дональдом Трампом

Клуні
Джерело:  Variety

Зірка Голлівуду Джордж Клуні жорстко розкритикував команду президента США Дональда Трампа, а також її намагання принизити представників ЗМІ. Очільник Білого дому відреагував швидко та вкрай різко.

Головні тези:

  • Джордж Клуні закликає до захисту свободи преси.
  • Дональд Трамп реагує на заяви актора відверто та агресивно, кидаючись на нього зі  звинуваченнями.

Що відомо про конфлікт Клуні та Трампа

Відомий актор ніколи не приховував, що він невдоволений заявами та рішеннями нової адміністрації Білого дому.

Своїми думками з цього приводу зірка поділився під час рекламування нової стрічки "Доброї ночі та удачі", де Клуні грає роль журналіста, який стикається з переслідуванням сенатора США.

За словами Клуні, коли судова, виконавча і законодавча гілки влади нас підводять, четверта влада повинна досягти успіху.

Він звернув увагу на те, що видання ABC щойно врегулювала судовий процес з адміністрацією Трампа.

І CBS News перебуває в процесі… Ми бачимо цю ідею використання уряду для залякування чи штрафування, чи використання корпорацій, щоб зробити журналістів менш впливовими. Уряди не люблять свободу преси. Ніколи не любили, — заявив Клуні.

На ці слова миттєво відреагував президент США Дональд Трамп.

Навіщо вкрай дискредитованій програмі "60 хвилин" робити повний "пафосний ролик" про Джорджа Клуні, другосортну кінозірку та невдалого політичного експерта?. Він наполегливо боровся за обрання "Сонного Джо" (так називали Джо Байдена, — ред.), а потім, одразу після дебатів, кинув його, як собаку.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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