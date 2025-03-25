Актор Джордж Клуні публічно посперечався з Дональдом Трампом

Зірка Голлівуду Джордж Клуні жорстко розкритикував команду президента США Дональда Трампа, а також її намагання принизити представників ЗМІ. Очільник Білого дому відреагував швидко та вкрай різко.

Що відомо про конфлікт Клуні та Трампа

Відомий актор ніколи не приховував, що він невдоволений заявами та рішеннями нової адміністрації Білого дому.

Своїми думками з цього приводу зірка поділився під час рекламування нової стрічки "Доброї ночі та удачі", де Клуні грає роль журналіста, який стикається з переслідуванням сенатора США.

За словами Клуні, коли судова, виконавча і законодавча гілки влади нас підводять, четверта влада повинна досягти успіху.

Він звернув увагу на те, що видання ABC щойно врегулювала судовий процес з адміністрацією Трампа.

І CBS News перебуває в процесі… Ми бачимо цю ідею використання уряду для залякування чи штрафування, чи використання корпорацій, щоб зробити журналістів менш впливовими. Уряди не люблять свободу преси. Ніколи не любили, — заявив Клуні. Поширити

На ці слова миттєво відреагував президент США Дональд Трамп.