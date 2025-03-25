Актер Джордж Клуни публично поспорил с Дональдом Трампом

Звезда Голливуда Джордж Клуни подверг жесткой критике команду президента США Дональда Трампа, а также ее попытки унизить представителей СМИ. Глава Белого дома отреагировал быстро и очень резко.

Что известно о конфликте Клуни и Трампа

Известный актер никогда не скрывал, что он недоволен заявлениями и решениями новой администрации Белого дома.

Своими мыслями по этому поводу звезда поделился во время рекламы новога фильма "Спокойной ночи и удачи", где Клуни играет роль журналиста, сталкивающегося с преследованием сенатора США.

По словам Клуни, когда судебная, исполнительная и законодательная ветви власти нас подводят, четвертая власть должна добиться успеха.

Он обратил внимание на то, что издание ABC только что урегулировало судебный процесс с администрацией Трампа.

И CBS News находится в процессе… Мы видим эту идею использования правительства для запугивания или штрафов или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными. Правительства не любят свободу слова. Никогда не любили, — заявил Клуни. Поделиться

На эти слова мгновенно отреагировал президент США Дональд Трамп.