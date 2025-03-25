Актер Джордж Клуни публично поспорил с Дональдом Трампом

Звезда Голливуда Джордж Клуни подверг жесткой критике команду президента США Дональда Трампа, а также ее попытки унизить представителей СМИ. Глава Белого дома отреагировал быстро и очень резко.
Главные тезисы
- Джордж Клуни призывает к защите свободы слова.
- Дональд Трамп реагирует на заявления актера откровенно и агрессивно, бросаясь на него с обвинениями.
Что известно о конфликте Клуни и Трампа
Известный актер никогда не скрывал, что он недоволен заявлениями и решениями новой администрации Белого дома.
Своими мыслями по этому поводу звезда поделился во время рекламы новога фильма "Спокойной ночи и удачи", где Клуни играет роль журналиста, сталкивающегося с преследованием сенатора США.
По словам Клуни, когда судебная, исполнительная и законодательная ветви власти нас подводят, четвертая власть должна добиться успеха.
Он обратил внимание на то, что издание ABC только что урегулировало судебный процесс с администрацией Трампа.
На эти слова мгновенно отреагировал президент США Дональд Трамп.
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