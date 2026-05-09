Актор Володимир Ращук відреагував на звинувачення дружини у зраді

Відомий український актор і військовослужбовець Володимир Ращук вирішив порушити мовчання після гучних звинувачень з боку дружини Вікторії Білан-Ращук, з якою він знаходиться в процесі розлучення.
Головні тези:
- За словами актора, він шокований останніми подіями.
- Актор не підтвердив і не спростував звинувачення Вікторії.
Володимир Ращук виступив з публічною заявою
На тлі останніх подій актор вирішив висловити вдячність усім своїм друзям, колегам та побратимам за слова підтримки.
Окрім того, український військовий звернувся із закликом до підписників. На його думку, буде правильно весь свій "праведний гнів" переміщати на "донати проти Росії".
Що важливо розуміти, нещодавно українська акторка Вікторія Білан-Ращук оголосила про розлучення зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду.
