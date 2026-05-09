Актор Володимир Ращук відреагував на звинувачення дружини у зраді

Відомий український актор і військовослужбовець Володимир Ращук вирішив порушити мовчання після гучних звинувачень з боку дружини Вікторії Білан-Ращук, з якою він знаходиться в процесі розлучення.

На тлі останніх подій актор вирішив висловити вдячність усім своїм друзям, колегам та побратимам за слова підтримки.

Це безцінно. Я навіть не очікував, що маю таку кількість адекватних, крутих людей, які мене особисто знають і які не знають, але всі розуміють. Я просто шокований. Але в країні є набагато важливіші проблеми, ніж особисте життя та розлучення якогось там Ращука, — поділився своїми емоціями актор під час відео, яке він оприлюднив в Instagram у stories. Поширити

Окрім того, український військовий звернувся із закликом до підписників. На його думку, буде правильно весь свій "праведний гнів" переміщати на "донати проти Росії".

Це набагато зараз важливіше, — нагадав Володимир Ращук. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно українська акторка Вікторія Білан-Ращук оголосила про розлучення зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду.