Актер Владимир Ращук отреагировал на обвинение жены в измене
Источник:  online.ua

Известный украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук решил нарушить молчание после громких обвинений со стороны супруги Виктории Билан-Ращук, с которой он находится в процессе развода.

На фоне последних событий актер выразил благодарность всем своим друзьям, коллегам и собратьям за слова поддержки.

Это бесценно. Я даже не ожидал, что есть такое количество адекватных, крутых людей, которые меня лично знают и не знают, но все понимают. Я просто в шоке. Но в стране есть гораздо более важные проблемы, чем личная жизнь и развод какого-то Ращука, — поделился своими эмоциями актер во время видео, которое он обнародовал в Instagram в stories.

Кроме того, украинский военный обратился с призывом к подписчикам. По его мнению, будет правильно весь свой "праведный гнев" перемещать на "донаты против России".

Это гораздо сейчас важнее, — напомнил Владимир Ращук.

Что важно понимать, недавно украинская актриса Виктория Билан-Ращук объявила о разводе со своим мужем актером-воином Владимиром Ращуком после того, как узнала про его измену.

Я начала слышать в свой адрес обиды. Он меня начал обижать, унижать, смеяться надо мной, когда я плакала. Он стал жестоким. И я его таким никогда не знала. И я стала чувствовать, что кто-то появился. Спрашивала, что происходит. Он начал все это списывать на ПТСР, — утверждает Виктория.

